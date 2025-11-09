Logo
Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

09.11.2025

22:40

Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини
Пјевач Харис Џиновић гостовао је у емисији гдје је говорио о каријери, али се дотакао и бивше супруге Мелине Галић.

Он је рекао:

"Занат сам пекао у кафани и ту највише волим да пјевам, али то је тај дерт који је битан и који људи воле", рекао је Харис, па је открио да редовно вјежба:

"Тренирам тенис, играм га три пута седмично, нисам добар али ми прија све то. Није битан престиж, већ дружење да бисмо прославили и попили мало"..

Харис је открио да има проблем са спавањем.

"Искрено тешко заспим, мало спавам, некад уз неке таблетице, спавам. Немам шта радим по цијели дан, па шетам по кући и тако. Тренутно се бавим пјесмама, морам да правим пјесме као што сам до сада радио. То мора да буде квалитетно као што је било, а опет модерно. Тешко ми је јер сам поставио високе стандарде", открива Џиновић.

Коментаришући данашње естрадне прилике, додао је:

"Тешко је данас, слабо се наступа. Искрено, ништа горе није било од Ковида, али слично је".

Осврнуо се и на приватни живот и развод.

"Данас је свега доста два дана, тако и мог живота, искрено двије звијезде је много у кући, само је једна права звијезда, а друга набијеђена", поручио је он.

Истакао је да је развод био цивилизован, иако узрок није у потпуности јасан.

"Мој развод је био цивилизован. Можда сам јој ја досадио, има свако своје разлоге, каже да неће са мном, то је то шта да се ради. Породицу је тешко створити, али је лако раставити. Морам да кажем да ја нисам боловао развод, контролисао сам себе, изнио сам лако, иако није било лако. Морам да кажем, дијете сам разведених родитеља, а то је материја која се понавља", прича пјевач.

Коментаришући то што се Мелина Галић није оглашавала, рекао је:

"Можда њој није ништа фалило, можда нема шта да каже онда је боље да шути. Никада није хтјела да разговара о борби за брак".

На крају, пјевач је открио и болан детаљ о породичним односима.

"Нисам ни са кћерком Ђином у нормалним односима, нигдје није савршено ни у једној породици", закључио је Џиновић, преноси "Аваз".

