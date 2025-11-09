Logo
Шок снимак из БиХ: Изазвао удес, нокаутиран, па његов сувозач кренуо да гази људе

Извор:

АТВ

09.11.2025

21:05

Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши
Фото: Screenshot

У мјесту Трнови у Великој Кладуши данас је дошло до несвакидашње и веома узнемирујуће саобраћајне ситуације.

Возач аутомобила Голф изазвао је саобраћајну несрећу, а потом се физички сукобио са другим учесницима у саобраћају, што је изазвало шок и невјерицу код присутних грађана пише "Црна-Хроника".

zelenski

Свијет

Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

Према информацијама са терена, најприје је дошло до судара два возила, након чега је возач Голфа изашао из аутомобила и започео тучу са другим учесницима.

На снимцима се види како ситуација убрзо измиче контроли те је возач голфа жестоко нокаутиран

Након физичког обрачуна, сувозач из голфа је сјео у ауто те се залетио ка окупљенима, међутим није успио далеко – убрзо је поново сјео у аутомобил и изазвао још једну саобраћајну незгоду.

Брзом интервенцијом полиције, ситуација је стављена под контролу, а присутни грађани су, према свједочењима, били видно узнемирени.

tuzna pixabay

Регион

Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

Двије особе су ухапшене а причињена је велика материјална штета.

За сада нема информација о тежини повреда учесника, нити о евентуалном утврђивању присуства алкохола или опојних супстанци код возача.

Полиција је извршила увиђај и ради на потпуном расвјетљавању околности овог догађаја.

