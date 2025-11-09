Шок снимак из БиХ: Изазвао удес, нокаутиран, па његов сувозач кренуо да гази људе

Извор:
АТВ
09.11.2025
21:05
Коментари:0
У мјесту Трнови у Великој Кладуши данас је дошло до несвакидашње и веома узнемирујуће саобраћајне ситуације.
Возач аутомобила Голф изазвао је саобраћајну несрећу, а потом се физички сукобио са другим учесницима у саобраћају, што је изазвало шок и невјерицу код присутних грађана пише "Црна-Хроника".
Према информацијама са терена, најприје је дошло до судара два возила, након чега је возач Голфа изашао из аутомобила и започео тучу са другим учесницима.
На снимцима се види како ситуација убрзо измиче контроли те је возач голфа жестоко нокаутиран
Након физичког обрачуна, сувозач из голфа је сјео у ауто те се залетио ка окупљенима, међутим није успио далеко – убрзо је поново сјео у аутомобил и изазвао још једну саобраћајну незгоду.
Брзом интервенцијом полиције, ситуација је стављена под контролу, а присутни грађани су, према свједочењима, били видно узнемирени.
Двије особе су ухапшене а причињена је велика материјална штета.
За сада нема информација о тежини повреда учесника, нити о евентуалном утврђивању присуства алкохола или опојних супстанци код возача.
Полиција је извршила увиђај и ради на потпуном расвјетљавању околности овог догађаја.
