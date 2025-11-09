Logo
Трагичан крај потраге: У шуми пронађено тијело несталог младића (20)

Извор:

Телеграф

09.11.2025

12:28

Трагичан крај потраге: У шуми пронађено тијело несталог младића (20)
Фото: Танјуг/АП

Тијело младића старог око 20 година пронађено је у околини Крагујевца.

Сумња се да је у питању тијело Ђорђа Јанковића, који је нестао прије три недјеље.

Како незванично сазнаје ''Телеграф.рс'', тијело је пронађено на неприступачном терену, у жбуњу у шуми у околини града.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик позвао народ да изађе на изборе и подржи политике које су браниле Српску

Подсјетимо, за Ђорђем Јанковићем трагало се од 19. октобра, а у потрази су учествовали пријатељи породице и други суграђани. Током данашње акције потраге, која је почела у 10 часова, једна група је и пронашла тијело.

Узрок и околности које су довеле до смрти биће познате након истраге.

