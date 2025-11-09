Трагичан крај потраге: У шуми пронађено тијело несталог младића (20)

Извор:
Телеграф
09.11.2025
12:28
Тијело младића старог око 20 година пронађено је у околини Крагујевца.
Сумња се да је у питању тијело Ђорђа Јанковића, који је нестао прије три недјеље.
Како незванично сазнаје ''Телеграф.рс'', тијело је пронађено на неприступачном терену, у жбуњу у шуми у околини града.
Подсјетимо, за Ђорђем Јанковићем трагало се од 19. октобра, а у потрази су учествовали пријатељи породице и други суграђани. Током данашње акције потраге, која је почела у 10 часова, једна група је и пронашла тијело.
Узрок и околности које су довеле до смрти биће познате након истраге.
