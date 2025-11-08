Logo
Large banner

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

Извор:

Радио Сарајево

08.11.2025

16:38

Коментари:

0
Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком
Фото: АТВ

Због саобраћајне незгоде на дионици ауто-пута А-1 Влаково-Бутиле, укључни крак петље Влаково према петљи Бутиле, саобраћа се претицајном траком.

Ова информација потврђена је за портал "Радиосарајево.ба" из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Хапшење у Зворнику

Хроника

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

Како су казали из полиције, на возилима је причињена већа материјална штета, а увиђај је у току.

У већем дијелу Босне и Херцеговине пада киша те се саобраћа по мокром и мјестимично клизавом коловозу.

Из Босанскохерцеговачког ауто-мото клуб (БИХАМК) упозоравају на учестале одроне земље и камења, а због јаког вјетра и на могућност оборених стабала на коловоз.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

Република Српска

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

19 мин

0
Реновирали зграду, па доживјели хорор: Радницима се следила крв у жилама

Свијет

Реновирали зграду, па доживјели хорор: Радницима се следила крв у жилама

25 мин

0
Цвијановић: Гдје нас је ОХР довео, види се по стању у којем се БиХ налази

БиХ

Цвијановић: Гдје нас је ОХР довео, види се по стању у којем се БиХ налази

30 мин

0
Фото монтажа девастираног аутобуса Борца

Фудбал

Срамна фото монтажа: Потпуно уништен аутобус ФК Борац

35 мин

0

Више из рубрике

Хапшење у Зворнику

Хроника

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

25 мин

0
Удес у Брадини

Хроника

Мерцедесом слетио у провалију, ауто девастиран

46 мин

0
Судар аутомобила и комбија, има мртвих

Хроника

Судар аутомобила и комбија, има мртвих

59 мин

0
Удес у Кнешпољу

Хроника

Камион слетио са пута, кабина у каналу

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

16

44

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

16

38

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

16

35

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

16

29

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner