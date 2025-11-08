Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

Извор:
Радио Сарајево
08.11.2025
16:38
Коментари:0
Због саобраћајне незгоде на дионици ауто-пута А-1 Влаково-Бутиле, укључни крак петље Влаково према петљи Бутиле, саобраћа се претицајном траком.
Ова информација потврђена је за портал "Радиосарајево.ба" из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Хроника
Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце
Како су казали из полиције, на возилима је причињена већа материјална штета, а увиђај је у току.
У већем дијелу Босне и Херцеговине пада киша те се саобраћа по мокром и мјестимично клизавом коловозу.
Из Босанскохерцеговачког ауто-мото клуб (БИХАМК) упозоравају на учестале одроне земље и камења, а због јаког вјетра и на могућност оборених стабала на коловоз.
Република Српска
19 мин0
Свијет
25 мин0
БиХ
30 мин0
Фудбал
35 мин0
Најновије
Најчитаније
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Тренутно на програму