Додјељивањем новог кредита Кијеву, који је обезбијеђен средствима из ЕУ, европске дипломате копају по џеповима својих пореских обвезника и још једном потврђују да не желе мир у Украјини, изјавила је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
Она је истакла да је Европски савјет одлучио да додијели нови кредит Кијеву у одсуству јединства у вези са конфискацијом руске имовине, чиме се само продужава сукоб у Украјини.
Захарова је указала да су само три земље ЕУ – Чешка, Мађарска и Словачка – браниле права својих грађана, ефикасно осигуравши да не учествују у овој шеми, саопштено је из Министарства спољних послова Русије.
"Што се тиче осталих, финансијски апетити режима Владимира Зеленског су још једном надвладали интересе сопственог становништва", истиче Захарова.
Она је подсјетила да су, уочи састанка Европског савјета, лидери ЕУ тражили "репарациони кредит" за Украјину, финансиран руском имовином, а сада је тај кредит Кијеву обећала сама ЕУ.
"Можемо поновити још једном - замрзавање руске суверене имовине, коришћење прихода од ње и сваки покушај њене конфискације представљају грубо кршење међународног права, укључујући принципе суверене једнакости држава, имунитета државне имовине и немијешања у унутрашње послове", поручила је Захарова.
Она је указала да без обзира на то какве замршене псеудо-правне шеме ЕУ покушава да смисли, не постоје правни разлози за блокирање, конфискацију или коришћење имовине Банке Русије, преноси РТ Балкан.
"Било какве незаконите радње које укључују руску имовину неће проћи некажњено", закључила је Захарова.
