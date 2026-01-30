Logo
Предложен притвор осумњиченом за покушај убиства Косте Пандуревића

Аутор:

Огњен Матавуљ

30.01.2026

13:30

Коментари:

0
Sprovođenje Irnesa Hubijara, osumnjičenog za pokušaj ubistva Koste Pandurevića
Фото: MUP RS

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Ирнесу Хубијару из Сарајева, осумњиченом за покушај убиства Косте Пандуревића.

Покушај убиства се догодио 27. децембра прошле године када је маскирани нападач из пиштоља пуцао према Пандуревићу, али га није погодио.

Како је саопштило ОЈТ Источно Сарајево осумњичени је око 21.55 часова у мјесту Миљевићи на паркингу забавног центра ”Саниленд” другог покушао лишити живота, свјестан забрањености свог дјела и хтијући његово извршење.

”Обучен у тамну гардеробу осумњичени је са црном капом на глави пјешке дошао до паркинга ”Саниленда”, те је пришао Пандуревићу који се налазио са возачеве стране паркираног ”аудија А6”. Потом је подигао руку у којој је држао пиштољ непознате марке и калибра и према Пандуревићу испалио најмање један метак”, наводи се у саопштењу.

Irnes Hubijar

Хроника

Ирнес Хубијар ухапшен због покушаја убиства Косте Пандуревића!

Додају да је притвор предложен због опасности да ће боравком на слободи осумњичени имати прилику и утицати на свједоке, те уништити, сакрити, измијенити доказе или трагове важне за кривични поступак. Такође и због бојазни да ће боравком на слободи поновити или довршити покушано кривично дјело, али и због такозваног узнемирења јавности.

