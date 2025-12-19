Рим ће туристима наплаћивати улазнице за чувену фонтану

19.12.2025
19:48
Коментари:0
Туристи ће од фебруара морати платити два евра да би приступили и изблиза разгледали римску туристичку атракцију, "Фонтану ди Треви", што ће граду годишње донијети 6.5 милиона евра, најавио је данас градоначелник Рима Роберто Гуалтиери.
Бесплатан приступ овоме барокном ремек-дјелу имаће и даље само становници италијанске престонице. Фонтана ће се и даље моћи разгледати из даљине, али приступ изблиза биће резервисан искључиво за власнике улазница, појаснио је градоначелник на конференцији за новинаре.
"Од 1. фебруара уводимо плаћање улазнице за шест римских локација", а међу њима је и 'Фонтана ди Треви'," рекао је. Улаз на осталих пет локација коштаће пет евра.
Фонтана је за туристе једно од најпопуларнијих мјеста у Риму. Посебно ју је прославио филм Федерика Фелинија "Ла Долце Вита" у којему Анита Екберг у култној филмској сцени позива Марсела Мастроианија да јој се придружи у фонтани. Посјета "Фонтани ди Треви" у врху је листи за разглед бројним посјетитељима који истражују "Вјечни град".
Пожељети жељу и бацити новчић у базен фонтане традиција је од које и градске власти имају користи. Седмично ондје прикупе хиљаде евра кованица, да би их потом донирали Каритасу.
Градови и општине
Никољданска чаролија у ОШ Бранко Ћопић: Игор Додик и Срђан Амиџић обрадовали основце
Градоначелник Гуалтиери је казао да је између 1. јануара и 8. децембра подручје непосредно испред фонтане посјетило и видјело око девет милиона туриста, што је просјечно дневно 30.000 људи. Казао је и да је Градска управа већ најавила планове о регулацији приступа фонтани због пренапучености у томе подручју, које је, међу осталим, постало метом џепароша.
Градско вијеће је процијенило да би се од наплате улазница за разгледавање "Фонтане ди Треви" годишње могло зарадити око 6.5 милиона евра. Чини се да италијанске власти поступно у разним туристима привлачним градовима и локацијама уводе накнаде за разгледавање споменика.
Године 2023. градске власти почеле су наплаћивати улаз у Пантеон, цркву смјештену у бившему римском храму, а Венеција је прошле године увела туристичку улазницу у центар града током љетних периода када је ондје највише туриста, преноси "Индекс".
Најновије
Најчитаније
20
59
20
57
20
48
20
47
20
44
Тренутно на програму