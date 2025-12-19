Никољданска чаролија у ОШ Бранко Ћопић: Игор Додик и Срђан Амиџић обрадовали основце

Извор:
АТВ
19.12.2025
19:40
Слаткиши, пакетићи и школски аутобус - све је то донијела никољданска чаролија основцима из ОШ Бранко Ћопић у Крупи на Уни. И мала хумана екскурзија у школском аутобусу је кренула, за воланом министар Амиџић, поред њега као сувозач Игор Додик. Циљ је одређен, намјера племенита, а пут, баш као и атмосфера у аутобусу, весео и пун добре воље и намјера.
А испред ОШ „Бранко Ћопић“ у Крупи на Уни, на радост свих, дочекали су нас насмијани основци и наставници. Посебну пажњу украо је Вељко Босанчић, ученик другог разреда, који нам је озбиљно саопштио да већ зна да вози, а онда још озбиљније открио своје жеље шта све планира да буде кад порасте, јер, како каже, времена за учење има, али размишљање о сновима увијек мора да се почне рано.
Колико заправо значи ова великодушна празнична донација, најбоље знају они који ће од ње имати и највећу корист.
Овај хумани гест може да послужи као примјер. За све оне који су у прилици да помогну. Поготово у празничном периоду. Јер нечије могућности и добра воља могу некоме да олакшају живот те побољшају услове школовања и свакодневице.
