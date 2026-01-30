Logo
Арнаутовић и Мехиновић оптужени за ратни злочин над Србима

АТВ

30.01.2026

14:33

Арнаутовић и Мехиновић оптужени за ратни злочин над Србима
Фото: ATV

Суд БиХ потврдио је оптужницу против Сеада Арнаутовића и Самира Мехиновића, команданта и командира војне полиције 109. добојске бригаде тзв. Армије БиХ, због ратног злочина над српским затвореницима на подручју Добоја.

Према оптужници злочини су почињени у периоду од 10. до 15. јула 1992. године. Како се наводи оптужени су поступали супротно правилима међународног хуманитарног права.

”Арнаутовић је као надређено лица знао и имао разлога знати да њему подређени припадници врше мучења и нечовјечна поступања над ратним заробљеницима, што је проузроковало смрт једног ратног заробљеника. Пропустио је да спријечи извршење кривичних дјела и да казни њихове починиоце”, наводи се у оптужници.

Оптужени Мехиновић је био задужен за надзор и заштиту ратних заробљеника у притвору који се налазио у саставу Бригаде у згради „старе" основне школе у мјесту Клокотница, општина Добој.

”Свјесно је свјесно пропустио да врши надзор над притвором, иако је знао да се врше мучења и нечовјечна поступања, што је проузроковало смрт једног лица, чиме је омогућио и олакшао извршење кривичних дјела”, наводи се у оптужници.

