Арнаутовић и Мехиновић оптужени за ратни злочин над Србима

Извор:
АТВ
30.01.2026
14:33
Коментари:0
Суд БиХ потврдио је оптужницу против Сеада Арнаутовића и Самира Мехиновића, команданта и командира војне полиције 109. добојске бригаде тзв. Армије БиХ, због ратног злочина над српским затвореницима на подручју Добоја.
Према оптужници злочини су почињени у периоду од 10. до 15. јула 1992. године. Како се наводи оптужени су поступали супротно правилима међународног хуманитарног права.
”Арнаутовић је као надређено лица знао и имао разлога знати да њему подређени припадници врше мучења и нечовјечна поступања над ратним заробљеницима, што је проузроковало смрт једног ратног заробљеника. Пропустио је да спријечи извршење кривичних дјела и да казни њихове починиоце”, наводи се у оптужници.
Оптужени Мехиновић је био задужен за надзор и заштиту ратних заробљеника у притвору који се налазио у саставу Бригаде у згради „старе" основне школе у мјесту Клокотница, општина Добој.
”Свјесно је свјесно пропустио да врши надзор над притвором, иако је знао да се врше мучења и нечовјечна поступања, што је проузроковало смрт једног лица, чиме је омогућио и олакшао извршење кривичних дјела”, наводи се у оптужници.
