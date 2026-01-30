Узимање српске имовине у Мостару: Бошњаци стали у одбрану комшија, суд на страни инвеститора

30.01.2026
10:15
У селу Кути код Мостара рано јутрос одвија се права драма, гдје мјештани својим тијелима, Бошњаци бране имовину Срба повратника, тачније породице Лозо, те покушавају блокирати пут деминерима које је ангажовао страни инвеститор да разминирају локацију брда Зукуља у њиховом селу, како би се ту отворио каменолом.
Једна екипа деминера јутрос рано је ипак успјела проћи до локације будућег каменолома. Ради се о приватној фирми коју је ангажовао BH Мак. На терену је двадесетак деминера који треба да раде и чекају BH Мак. Мјештани ће покушати блокирати пролазак остатку деминерске екипе.
Мјештани села Кути код Мостара добили су судску забрану да не смију спречавати пролазак до каменолома Зукуља јавним путем који води преко земље Срба повратника у овом мјесту, тачније породице Лозо.
Општински суд у Мостару по судији Шемси Јогуноић донео је рјешење којим се одређује привремена мјера осигурања, те се наређује и забрањује мјештанима Лозама и Омановићима да бране својим тијелима или било каквим препрекама приступ каменолому Зукуља, како инвеститорима, тако и свим људима који долазе до каменолома Зукуља и имају везе с њим. Притом се у привременој мјери наводе честица посједа породице Лозо преко којих води пут.
Суд је донео овакво рјешење по тужби каменолома „Мајдан-Кути“.
Мјештани су очајни, огорчени и љути, јер им нико не притиће у помоћ. Инвеститор је својевремено добио све дозволе, као и „папир“ да је подручје разминирано и сигурно, а сада се ангажују деминери.
Синиша Лозо каже да не знају више шта да раде и коме да се обрате за очигледну дискриминацију и прогон.
„Желе да нас иселе, да нам отму земљу. Читав свијет нека чује да нам у Мостару изричу судску забрану да не смијемо доћи на своју земљу“, каже очајни Синиша Лозо.
Он наводи да је десет мјештана добило забрану окупљања на својој земљи.
Његов комшија Анер Омановић, који је заједно са комшијама Србима штитио њихову имовину, такође је добио забрану.
„Анис Калајџић који је убио жену на сред Мостара, није имао мјеру осигурања, а ми имамо. Старци, слијепи људи и жене добили су судску забрану“, каже Анер Омановић.
Он подсјећа да инвеститор тврди да је јавно добро, а да четири године нико то није могао доказати, јер нема сумње да је то приватно власништво.
„Инвеститор је прибавио папир од BH Мака да се ради о површини без ризика од мина на основу које је инвеститор исхођао све документе, а данас након свега креће у деминирање. Ово је исцрпљујућа борба, застрашивање мјештана“, каже Омановић.
Мјештанин Крсто огорчен је понашањем и Општинског суда у Мостару и Градске управе.
„Када моћни газе немоћне то је транспарентност, а када се немоћни бране то је насиље. То се дешава у овом мјесту“, каже Лозо. Он понавља да је пут направљен на њиховој приватној земљи. „Ми не бранимо коришћење пута, али нећемо дозвољавати да нам неко уништава живот.“
Већ годинама мјештани Кути, већином Срби повратници и њихови сусједи Бошњаци, покушавају спречити, како тврде, нелегално отварање каменолома, у страху да ће постати нова Доња Јабланица.
Као посљедњи бедем одбране користе чињеницу да се пут према каменолому покушава прокрчити преко њихове земље. Већ годинама својим тијелима блокирају камионе инвеститора, а нажалост борбу морају водити и са одређеним градским службама које по сваку цијену настоје прокрчити пут за приватни каменолом страних инвеститора.
Власти су и глуве и ћуте на њихове вапаје, пише Tоп портал.
