Имовина припада ентитетима, али то бошњачки политичари не желе да прихвате

Аутор:Кристина Секерез
11.11.2025
19:10
Коментари:0
Имовина припада ентитетима. То већ и птице на грани знају, али бошњачки политичари не желе да прихвате. Тако и на крају ове године гледамо исти сценарио као пред крај прошле.
Шуме, воде, атмосферски зрак, путеви, тргови, гасоводи - БиХ је носилац права власништва на цјелокупној државној имовини. Tо су жеље и то стоји у Приједлогу Закона о државној имовини бошњачких посланика. Осјетили су, чини се, потребу да испуне захтјев Кристијана Шмита. Већину још нису обезбиједили. Не знају ни када ће се наћи на дневном реду. Надају се да ће бити на првој редовној сједници.
''Обзиром да је високи представник у свом извјештају према Вијећу сигурности УН-а навео да је приоритетно питање рјешавања државне имовине из разлога што неки инвестициони пројекти, јавни пројекти не могу бити реализовани док се не ријеши статус државне имовине, сматрам да је потребно понудити рјешење које би у цјелости ријешило питање државне имовине'', рекао је Јасмин Емрић, из Мјешовитог клуба посланика у ПД ПС БиХ.
Република Српска
Минић: Имовина припада ентитетима, приједлози у супротности са Дејтоном руше БиХ
Јасан је став Републике Српске. Сви приједлози који нису у складу с Дејтонским споразумом воде ка рушењу БиХ.
''Покушавамо упорно и желимо да очувамо начин и модалитет функционисања БиХ као државне заједнице. Све оно што се односи на било какву иницијативу, а што је мимо Дејтонског мировног споразума, гдје је тачно утврђено да имовина припада ентитетима, јесте рушење БиХ'', казао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Подршка таквом закону ће изостати и од Листе за правду и ред. Убијеђен је Ненад Грковић да закон неће проћи.
''Стварно ми није јасна намјера колега који су гурнули овако озбиљан закон у процедуру и мислим да је ту кључно питање због чега су га баш сада гурнули у овом моменту, када је тренутно кампања у Републици Српској и када се очекују избори'', рекао је Ненад Грковић, посланик листе ''За правду и ред'' у ПД ПС Бих.
Имовина је тема о којој нема расправе, категоричан је СНСД-ов Мирослав Вујичић. Каже, све што је у Републици Српској, припада Српској. Имовина у другом ентитету их не интересује.
''Ми нећемо ни у ком случају подржати тај приједлог. Дакле, гласаћемо против Закона који је предложио Јасмин Емрић и та група посланика. Уз нас ће бити и Српски клуб и очекујем да ће и ПДП и СДС бити са нама. Дакле, имаћемо, претпостављам 10 рука да срушимо овај приједлог који не одговара ни Уставу, ничему другом, осим што се на мала врата покушава отети имовина која припада Републици Српској'', казао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Република Српска
Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске
Хтјели смо питати и посланике СДС-а и ПДП-а шта мисле о овом приједлогу, али данас на наше позиве нису одговарали. Нити је први, нити, вјероватно, посљедњи пут да гледамо такве иницијативе бошњачких политичара. Лани је Колегијум Представничког дома са два гласа "против" и једним "за" зауставио приједлог. На преписану прошлогодишњу верзију закона, ове године су потписе ставили Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић. Траже и да се разматра по хитној процедури.
