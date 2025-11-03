Три деценије Дејтона: Руски и домаћи стручњаци о будућности мировног споразума

Аутор:Теодора Беговић
03.11.2025
19:26
Коментари:1
Катанац на брави ОХР-а жели да види већина грађана БиХ, показало је истраживање које су спровели руски научници. Они који би да високи представник остане, већином су Бошњаци, чак 62%, Хрвата за опстанак ОХР-а је 41%. Срба тек 12%. Најмања подршка за рад високог представника стиже од млађе генерације, док подршка јача код старијих.
"Ако постављамо питање да ли канцеларија ОХР мора да остане, ту су мишљења подијељена. Рецимо, старије генерације, преко 45 година, већински мисле да би канцеларија високог представника требала да остане", истиче директор Центра за медитеранске студије високе школе за економију Јекатарина Ентина.
Представници Руске Федерације упозоравају да су равнотежа између ентитета и једнакоправност конститутивних народа често нарушени дјеловањем западних фактора који директно утичу на унутрашњи дијалог у БиХ.
"Нажалост, током веома дугог постдејтонског периода БиХ, видимо све појачавајуће понашање различитих спољњих фактора , углавном различитих западних држава и појединих из Европе, које понекад почињу да директно утичу на дијалог три конститутивна народа", изјавио је савјетник Канцеларије амбасаде Руске Федерације у БиХ Јуриј Пичугин.
Дејтонски споразум, како оцјењују домаћи званичници је у значајној мјери урушен. Жељко Будимир наглашава да је Русија, као један од гаранта Дејтона, активно укључена у његову одбрану и досљедну примјену кроз Савјет безбједности УН.
"Ово је јако важно зато што кроз то видимо интроспекцију Дејтона од тренутка потписивања до данас. Како су то доживјели Руси који су активно учествовали у креирању Дејтона, једна од страна која и гарантује Дејтонски мировни споразум. Једна од великих сила данас која је активно укључена у његову одбрану и његово спровођење", рекао је министар унутрашњих послова у Влади Републике Српске Жељко Будимир.
Учесници конференције оцјењују да је Република Српска остала стабилан фактор у БиХ, док је дјеловање високог представника означено као највећи ометајући елемент у спровођењу изворног споразума.
"ФПН већ неколико година интензивно сарађује са универзитетима и истраживачима у руској федерацији", казао је политиколог Владе Симовић.
"Мислим да је Република Српска стабилан фактор БиХ, да је она очувана и стабилна и да ћемо се сложити, и вјероватно ћемо видјети у овом истраживању које ће данас бити представљено, да је највећи ометајући чинилац за одржавање Дејтонског споразума управо високи представник и сви они који се на овај или онај начин мијешају у унутрашња питања БиХ", наводи декан Факултета политичких наука Ранка Перић.
Тридесет година послије, Дејтон остаје темељ мира, али и документ чије тумачење дијели и научнике и политичаре. Док једни упозоравају да су његова начела нарушена, други истичу да је управо повратак изворном тексту споразума једини пут ка стабилности БиХ.
