Цвијановић: Од ЕУ очекујемо подршку домаћим институцијама

03.11.2025

Цвијановић: Од ЕУ очекујемо подршку домаћим институцијама
Фото: Printscreen/X/Željka Cvijanović

Српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић разговарала је данас са високим представником Европске уније за спољне послове и безбједност Кајом Калас у Предсједништву БиХ.

"Република Српска тражи да у процесу европских интеграција учествује у складу са својом дефинисаном уставном позицијом. Од ЕУ очекујемо рационалнији приступ и више разумијевања за сложену уставну структуру у БиХ. Очекујемо више подршке домаћим институцијама и унутрашњем дијалогу, а не неизабраним странцима који руше демократске институције и обесхрабрују унутрашњи дијалог", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Цвијановићева наводи да је страни интервенционизам некомпатибилан и са европским вриједностима и са даљим кретањем БиХ ка ЕУ.

"БиХ у којој неизабрани странац неуставно и неовлаштено мијења закон, а суд по тако неуставно измијењеном закону поступа, не може да буде третирана као правна држава", поручила је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

