Чавошки: Срби да не признају одлуке Уставног суда БиХ

Члан Српске академије наука и уметности Коста Чавошки изјавио је, поводом сутрашње сједнице Уставног суда БиХ на којој ће одлучивати о апелацији предсједника Милорада Додика, да Срби у БиХ не треба да ишта позитивно очекују од тог суда нити да му се обраћају.
Чавошки је указао да Срби не би требало да признају ниједну уставну институцију БиХ, јер оне махом дјелују по страним и налозима нелегалног високог представника Кристијана Шмита којег је поставио самозвани Савјет за спровођење мира.
"Тај странац Шмит кога је поставио Савјет према томе нема никакав легитимитет - оцијенио је Чавошки.
Он је рекао да могу бити позитивни договори предсједника Милорада Додика са Американцима, али да се увијек мора водити рачуна о политичкој досљедности.
"Или је Додик противник установа БиХ конституисаних супротно Дејтону или ће он само уважавати установе Српске. Ништа више", нагласио је Чавошки за Срну.
Уставни суд БиХ заказао је за сутра ванредну сједницу на којој би у меритуму требало да одлучује о апелацији предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
