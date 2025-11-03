Петронијевић: Ако Уставни суд БиХ одлучује по Уставу, укинуће пресуду Додику

Извор:
СРНА
03.11.2025
12:16
Коментари:0
Уколико Уставни суд БиХ буде одлучивао по Уставу, онда ће укинути пресуду Суда БиХ изречену предсједнику Милораду Додику, а промијењене политичке околности дају наду да би до тога могло да дође, рекао је адвокат Горан Петронијевић.
Осим промијењених политичких околности, каже Петронијевић, Уставни суд БиХ би могао да укине пресуду и зато што би била велика срамота да таква пресуда изађе у међународне оквире, односно да се нађе пред Европским судом за људска права у Стразбуру.
Петронијевић је навео да најновија ситуација у којој више нема притиска из Вашингтона даје неку врсту наде да ће Уставни суд БиХ покушати да ради у складу са законом и Уставом.
То ће се десити, каже Петронијевић, и ако Уставни суд БиХ не буде био под толиким притиском или утицајем политичког Сарајева и појединих дијелова међународне заједнице.
- Сада је већ јасно да таквог притиска из Вашингтона нема. Постоји релаксација у том правцу. Можда она још није довољна или још није време да се испољи у пуном капацитету, али оно што можемо сада да кажемо је да, уколико Уставни суд буде одлучивао по закону, тачније по Уставу, ова одлука ће бити суспендована - каже Петронијевић за Срну.
Он је оцијенио да је од почетка поступка против Додика и самом намјером да се крене у промјену Кривичног закона БиХ унапријед трасиран читав низ одлука различитих органа, почев од тужилаштва, преко суда до Уставног суда који поступа у окрњеном саставу и све је то супротно Дејтонском споразуму.
Петронијевић подсјећа да је Кристијан Шмит промијенио Кривични закон БиХ у који је унио члан који је намијењен искључиво за Додика, док је у поступку прекршен низ ствари као што је временско важење закона, односно ретроактивност примјене те одредбе.
- Таква одлука не би смела да буде разматрана пред међународним судовима као што је Европски суд за људска права у Стразбуру, јер би се онда показало све оно што се дешава у БиХ - каже Петронијевић.
Он је навео да охрабрење даје и другачији тон у односу на читаву ситуацију из Вашингтона, одакле се готово отворено тражи да Шмит до даљег не примјењује такозвана бонска овлашћења.
- То значи да су и они увидели да је Шмит нелегитиман - рекао је Петронијевић.
Он је истакао да би позитиван одговор Уставног суда БиХ на Додикову апелацију значио враћање случаја на првостепени суд, а уколико до тога не дође одбрана ће се обратити Европском суду за људска права у Стразбуру.
Петронијевић је оцијенио да се сада повећава шанса да апелација одбране Уставном суду може да донесе неки резултат, али да није претјерано оптимистичан, имајући у виду састав суда и његову нелегалност јер поступа у окрњеном саставу.
- Нисам велики оптимиста у том правцу, али ова ствар и ова чињеница можда на неки начин релаксира Уставни суд БиХ да и они почну да се држе Устава и закона - закључио је Петронијевић.
Уставни суд БиХ заказао је за сутра ванредну сједницу на којој би у меритуму требало да одлучује о апелацији предсједника Додика против пресуде Суда БиХ којом
је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
Додику је суђено за кривично дјело које је уведено у Кривични закон БиХ на основу одлуке Шмита.
Апелација на пресуду Суда БиХ је поднесена Уставном суду БиХ, јер је то неопходан корак да би се овај случај могао наћи пред Европским судом за људска права у Стразбуру.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
10
13
10
13
06
Тренутно на програму