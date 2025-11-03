"Дејтон нарушен, Русија се залаже за досљедну примјену споразума"

Извор:
Агенције
03.11.2025
11:08
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је Дејтонски споразум знатно урушен и да тренутно стање не одражава оно што је потписано прије 30 година.
Будимир је истакао да је због тога важна анализа о томе шта је урађено у БиХ у протекле три деценије коју су руски научници данас презентовали у Бањалуци.
"То је значајно јер кроз то видимо интерпретацију Дејтона од потписивања до данас, и како су то доживјели Руси који су активно учествовали у постизању споразума", рекао је Будимир новинарима уочи отварања међународне научне политолошке конференције поводом 30 година од потписивања Дејтонског споразума на којој учествују еминентни стручњаци из Републике Српске и Русије.
Он је подсјетио да је Русија гарант Дејтонског споразума, односно једна од великих сила која је активно укључена у његову одбрану и досљедну примјену.
"Видимо и колико је Дејтонски споразум нарушен и шта је остало од њега данас. Русија активно кроз Савјет безбједности УН овај документ брани и анализира као један важан међународни акт", поручио је Будимир.
Декан Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци Ранка Перић Ромић вјерује да ће међународна научна политолошка конференција поводом 30 година од потписивања Дејтонског мировног споразума, која је отворена данас у Бањалуци, показати да је страни интервенционизам суштински проблем одржавања нормалних односа у БиХ.
Ромићева је истакла да је Република Српска фактор стабилности у БиХ, те да је највећи ометајући чинилац за одржавање и имплементацију Дејтонског споразума високи представник и сви који се мијешају у унутрашња питања БиХ.
"Дејтонски споразум је омогућио мир, стабилност, просперитет, као и економски развој и за Републику Српску и за Федерацију БиХ. Све оно што се дешава 30 година након потписивања овог споразума јесте резултат рада свих који се бесправно и нелегитимно мијешају у унутрашња питања БиХ", рекла је Ромићева новинарима уочи почетка конференције.
Она је навела да ће у оквиру конференције бити представљено обимно научно истраживање о развоју постдејтонске БиХ, те указала на његов значај, јер га је провела Русија која није директно укључена у ситуацију у БиХ и може дати најобјективније показатеље.
"Свако истраживање има своју тежину, ако се резултати могу имплементирати у даље политичке процесе. Када са научног аспекта проучите одређену тему и те резултате представите политичким факторима, они на основу њих могу да одреде правце свог дјеловања", рекла је Ромићева.
Продекан за научно–истраживачки рад и међународну сарадњу на Факултету политичких наука у Бањалуци Владе Симовић рекао је да ће на конференцији бити представљено велико истраживање које су провели руски истраживачи, научници и професори како би се са свих аспеката сагледала ситуација у којој се друштво у БиХ налази 30 година од потписивања Дејтонског споразума,
Он је напоменуо да Факултет политичких наука у Бањалуци већ неколико година сарађује са руским универзитетима истраживачима.
"До сада имамо већ шест потписаних споразума о сарадњи, а ово истраживање је даље продубљивање научне и образовне сарадње", рекао је Симовић.
Конференцију организује Факултет политичких наука Универзитета у Бањалуци у сарадњи са Фондацијом подршке јавној дипломатији Александра Горчакова у оквиру Министарства иностраних послова Руске Федерације.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч2
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
10
13
10
13
06
Тренутно на програму