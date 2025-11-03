Logo

"Дејтон нарушен, Русија се залаже за досљедну примјену споразума"

"Дејтон нарушен, Русија се залаже за досљедну примјену споразума"
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је Дејтонски споразум знатно урушен и да тренутно стање не одражава оно што је потписано прије 30 година.

Будимир је истакао да је због тога важна анализа о томе шта је урађено у БиХ у протекле три деценије коју су руски научници данас презентовали у Бањалуци.

"То је значајно јер кроз то видимо интерпретацију Дејтона од потписивања до данас, и како су то доживјели Руси који су активно учествовали у постизању споразума", рекао је Будимир новинарима уочи отварања међународне научне политолошке конференције поводом 30 година од потписивања Дејтонског споразума на којој учествују еминентни стручњаци из Републике Српске и Русије.

Он је подсјетио да је Русија гарант Дејтонског споразума, односно једна од великих сила која је активно укључена у његову одбрану и досљедну примјену.

"Видимо и колико је Дејтонски споразум нарушен и шта је остало од њега данас. Русија активно кроз Савјет безбједности УН овај документ брани и анализира као један важан међународни акт", поручио је Будимир.

ПЕРИЋ РОМИЋ: СТРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ - СУШТИНСКИ ПРОБЛЕМ У БиХ

Декан Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци Ранка Перић Ромић вјерује да ће међународна научна политолошка конференција поводом 30 година од потписивања Дејтонског мировног споразума, која је отворена данас у Бањалуци, показати да је страни интервенционизам суштински проблем одржавања нормалних односа у БиХ.

Ромићева је истакла да је Република Српска фактор стабилности у БиХ, те да је највећи ометајући чинилац за одржавање и имплементацију Дејтонског споразума високи представник и сви који се мијешају у унутрашња питања БиХ.

"Дејтонски споразум је омогућио мир, стабилност, просперитет, као и економски развој и за Републику Српску и за Федерацију БиХ. Све оно што се дешава 30 година након потписивања овог споразума јесте резултат рада свих који се бесправно и нелегитимно мијешају у унутрашња питања БиХ", рекла је Ромићева новинарима уочи почетка конференције.

Она је навела да ће у оквиру конференције бити представљено обимно научно истраживање о развоју постдејтонске БиХ, те указала на његов значај, јер га је провела Русија која није директно укључена у ситуацију у БиХ и може дати најобјективније показатеље.

"Свако истраживање има своју тежину, ако се резултати могу имплементирати у даље политичке процесе. Када са научног аспекта проучите одређену тему и те резултате представите политичким факторима, они на основу њих могу да одреде правце свог дјеловања", рекла је Ромићева.

Продекан за научно–истраживачки рад и међународну сарадњу на Факултету политичких наука у Бањалуци Владе Симовић рекао је да ће на конференцији бити представљено велико истраживање које су провели руски истраживачи, научници и професори како би се са свих аспеката сагледала ситуација у којој се друштво у БиХ налази 30 година од потписивања Дејтонског споразума,

Он је напоменуо да Факултет политичких наука у Бањалуци већ неколико година сарађује са руским универзитетима истраживачима.

"До сада имамо већ шест потписаних споразума о сарадњи, а ово истраживање је даље продубљивање научне и образовне сарадње", рекао је Симовић.

Конференцију организује Факултет политичких наука Универзитета у Бањалуци у сарадњи са Фондацијом подршке јавној дипломатији Александра Горчакова у оквиру Министарства иностраних послова Руске Федерације.

