Тадић за АТВ: Постоји само једна БиХ, а то је БиХ по Дејтонском мировном споразуму

Извор:

АТВ

03.11.2025

08:27

Коментари:

0
Фото: АТВ

Постоји само једна БиХ, а то је БиХ по Дејтонском мировном споразуму. Свако други ко тражи другачију БиХ тај је непријатељ Дејтонског мировног споразума , рекао је за АТВ правник Огњен Тадић.

Његове књиге "Дејтонско право", "Дејтонска политика" као и друго издање књиге "Поље сукоба" угледала су свјетлост дана.

"Прва књига "Дејтонско право" настала је из ината. Нас странци упорно доживљавају као некакве нецивилизоване људе који не знају шта је право који по томе мисле да нам не припадају никаква права. А опет са друге стране, ми нудећи све правне аргументе и уставо-правне и међународно-правне материје покушавамо да објаснимо да потпуно разумијемо Дејтонски споразум", рекао је правник Огњен Тадић.

Тадић каже да књига "Дејтонско право" објашњава једно подручје права које није ни Уставно право, а није ни Међународно јавно право већ нешто посебно што се дешава само у БиХ.

огњен тадић

Република Српска

Тадић: Они који су изгласали одлуку о преговарачу настављају Шмитову политику

"Друга књига је настала због тога да врло јасно апострофира једну ствар, постоји само једна БиХ, а то је БиХ по Дејтонском мировном споразуму. Свако други ко тражи другачију БиХ тај је непријатељ Дејтонског мировног споразума и самим тим овакве БиХ. Ми заступајући ставове Републике Српске дали смо довољно аргумената да кажемо да политика која се води из Републике Српске Дејтонска политика, а политика која се води из политичког Сарајева, уз помоћ дијела странаца, антидејтонска политика" , рекао је Тадић.

Трећа књига "Поље сукоба" настала је као истраживање 2012. године, гдје се након 10 година показало да аргументација која се тиче откуда сукоби у БиХ, тачна. Тада је издавач одлучио да жели објавити и трећу књигу као комплет који говори о социолошким, политичким и правим проблемима у БиХ, објашњава Тадић.

