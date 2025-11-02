Logo

РиТЕ Угљевик: Без договора радника и руководства

Бранка Дакић

02.11.2025

19:09

РиТЕ Угљевик: Без договора радника и руководства
Губици због проблема са двије термоелектране мјере се у милионима. Од јуче ујутру је за увоз струје отишло више од два милиона марака. Ствари се ни данас нису помјериле са мртве тачке. Управа и рудари Термоелектране Угљевик нису постигли договор, па је ово предузеће и даље ван погона.

„Главна забринутост свих запослених јесте концесија Угљевик исток два. Јавност, а и сви грађани знају да се то питање вуче већ скоро годину дана. Нажалост, нисмо још дошли до краја тога, иако имамо увјеравања да то иде у најбољем правцу, гдје ће бити ријешено у што скорије вријеме, како би рудник и термоелектрана могли несметано да раде“, рекао је Дико Цвијетиновић, директор термоелектране Угљевик.

Радници од својих захтјева не одустају. Ако им се не исплате заостали порези и доприноси и ако се не оконча концесија на копу Исток 2, нема ни производње, јасни су у Синдикату Угљевика.

„У уторак је планирано, још нисмо договорили вријеме, на Тргу, у општини Угљевик да организујемо још један миран протест, у знак рјешавања овог нашег горућег проблема, не само рудника и термоелектране Угљевик, већ цијеле регије“, рекао је Бобан Беновић, предсједник Синдиката радника у РиТЕ Угљевик.

Из Управе позивају ресорног министра и руководство „Електропривреде“ да дођу у Угљевик и раднике увјере да ће концесија „Угљевик исток два“ када преузме „Гас-ерес“ бити стављена на располагање РиТЕ Угљевик. С обзиром да Управа не може ријешити проблем, Лука Петровић за сутра најављује састанке у Бањалуци, са Надзорним одбором и Управом Угљевика, а онда и са ресорним министром.

„Ви знате да су основна два проблема, један је плаћање доприноса и ми ћемо им сутра помоћи у том новцу и завршиће они тај проблем сутра. Други проблем је око питања концесије, то је у надлежности предузећа „Гас-ерес“, које је овластила Влада Републике Српске. У том смислу ћемо сигурно обавити сутра састанке у Бањалуци са управом тог предузећа и доћи до динамике преузимања те концесије“, рекао је Лука Петровић, генерални директор Електропривреде Републике Српске.

У термоелектрани Гацко цијелу ноћ су радили на санацији котловског постројења. Потрошачи ускоро могу очекивати испоруку енергије.

„Завршена је санација по свим примједбама које су уочене. Блок је у фази припреме за кретање. Очекује се потпала, а послије два сата ако буде све по плану требало би да кренемо са ињектирањем енергије у преносни систем, односно са производњом и испоруком енергије потрошачима“, рекао је Максим Скоко, директор ТЕ Гацко.

Огласио се и премијер. Саво Минић замолио је раднике да се врате на посао.

„Исти радници радиће на копу „Исток два“ у пуном капацитету, а уколико се укаже потреба за више посла, биће и додатних ангажмана. Јер, угља мора бити довољно за дужи период, не дан за дан. Влада је 9. октобра забранила продају угља трећим лицима, без њене сагласности“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Из Електропривреде увјеравају да неће бити проблема са испоруком струје и да се изгубљене количине могу надокнадити. Подсјећају и да у протеклих годину дана ова електрана није радила чак 70 непланских дана.

