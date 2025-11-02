Logo

Фелингер се поново огласио: ''Подржавам све пробошњачке и проевропске кандидате као што је Драшко''

Извор:

АТВ

02.11.2025

14:51

Коментари:

0
Фелингер се поново огласио: ''Подржавам све пробошњачке и проевропске кандидате као што је Драшко''
Фото: Printscreen/X

НАТО лобиста са антисрпским ставовима Гинтер Фелингер поново се огласио и подржао је Покрет Сигурна Српска Драшка Станивуковића.

Поручио да је градоначелник Бањалуке промјена на политичкој сцени за коју се нада да ће одвести БиХ у Европску унију и НАТО.

''Овдје сам да подржим Драшка Станивуковића градоначелника Бањалуке, који је између осталог, пробошњачки и проевропски политичар. Желим му много успјеха у намјери да уведе БиХ у НАТО и ЕУ. Подржавам све проевропске кандидате, ми желимо Западни Балкан у ЕУ, али се прво мора промијенити став Републике Српске према НАТО-у и ЕУ, и зато је важно да је Драшко предводи на европском путу'', рекао је Фелингер у још једном видео обраћању.

Гинтер Фелингер

Република Српска

Станивуковићев лобиста позивао на бомбардовање Београда и Бањалуке

Осим тога, он је критиковао политику предсједника Милорада Додика и поручио му да је вријеме да се повуче, видно незадовољан укинутим санкцијама САД-а Републици Српској.

Подијели:

Тагови:

Ginter Felinger

Драшко Станивуковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

Република Српска

Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

2 ч

1
Гинтер Фелингер подржао Драшка Станивуковића и његов покрет

Република Српска

Гинтер Фелингер подржао Драшка Станивуковића и његов покрет

20 ч

10
Угашена стрaница Гинтера Фелингерa на српском и енглеском језику

Свијет

Угашена стрaница Гинтера Фелингерa на српском и енглеском језику

1 мј

1
Станивуковићев лобиста позивао на бомбардовање Београда и Бањалуке

Република Српска

Станивуковићев лобиста позивао на бомбардовање Београда и Бањалуке

6 ч

10

Више из рубрике

У Фочи отворен Центар за дојку при Универзитетској болници

Република Српска

У Фочи отворен Центар за дојку при Универзитетској болници

1 ч

0
Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

Република Српска

Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

2 ч

1
Петровић за АТВ: Сутра састанак у Бањалуци о проблемима у РиТЕ Угљевик

Република Српска

Петровић за АТВ: Сутра састанак у Бањалуци о проблемима у РиТЕ Угљевик

3 ч

4
Vlada Republike Srpske Zgrada Vlade Banjaluka

Република Српска

Влада Српске добија надлежност за доношење стратегије развоја културе

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

31

Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

15

20

Ученик брутално претучен у Загребу: "Избио му је четири зуба, сломио нос и вилицу"

15

19

Јелена и Никола упознали Дел Боја и позвали га у Градишку

15

13

Зелена агенда и на сахранама: Желе да покојник буде у биоразградивом материјалу

15

11

Пијан ударио у ограду граничне полиције па побјегао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner