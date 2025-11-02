Фелингер се поново огласио: ''Подржавам све пробошњачке и проевропске кандидате као што је Драшко''

Извор:
02.11.2025
НАТО лобиста са антисрпским ставовима Гинтер Фелингер поново се огласио и подржао је Покрет Сигурна Српска Драшка Станивуковића.
Поручио да је градоначелник Бањалуке промјена на политичкој сцени за коју се нада да ће одвести БиХ у Европску унију и НАТО.
My endorsement for @Stanivukovic_D and my call for retirement for @_MiloradDodik @MiloradDodik @goricadodik @dodik_igor pic.twitter.com/R6kGXnswaZ— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) November 2, 2025
''Овдје сам да подржим Драшка Станивуковића градоначелника Бањалуке, који је између осталог, пробошњачки и проевропски политичар. Желим му много успјеха у намјери да уведе БиХ у НАТО и ЕУ. Подржавам све проевропске кандидате, ми желимо Западни Балкан у ЕУ, али се прво мора промијенити став Републике Српске према НАТО-у и ЕУ, и зато је важно да је Драшко предводи на европском путу'', рекао је Фелингер у још једном видео обраћању.
