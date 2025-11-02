Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

Извор:
Познати србомрзац који позива на бомбардовање Бањалуке и Београда подржава Покрет "Сигурна Српска" и Драшка Становуковића и сада је потпуно јасно којим путем су кренули, рекао је организациони секретар СНСД-а Игор Додик, након подршке Покрету од НАТО лобисте Гинтера Фелингера.
''Куртијев и НАТО лобиста који заговара независност Косова, познати србомрзац који позива на бомбардовање Бањалуке и Београда подржава овај покрет и Драшкића. Шта ли вас је повезало момци? Који лоби? Сад је потпуно јасно којим путем су кренулу'', написао је Додик на Иксу.
Аустријски економиста и НАТО лобиста Гинтер је у својој видео објави на Иксу навео како жели да подржи "свог пријатеља Драшка Станивуковића", који предводи нови Покрет Сигурна Српска.
Kurtijev i nato lobista koji zagovara nezavisnost Kosova, poznati srbomrzac koji poziva na bombardovanje Banja Luke i Beograda podrzava ovaj pokret i Draskica.. sta li vas je povezalo momci? Koji lobi? Sad je potpuno jasno kojim putem su krenuli! https://t.co/YIuIRCCmtW— Igor Dodik (@dodik_igor) November 1, 2025
Како је навео "то је алтернатива, опозиција, нада за народ Републике Српске против лошег управљања Милорада Додика".
Између осталог је навео да је "сада вријеме за промјене, за алтернативу, за Драшка и Покрет Сигурна Српска за које сматра да ће "бити снага у будућности".
''Они ће водити БиХ у ЕУ и НАТО и ја потпуно подржавам овај покрет. Добродошли сте у Беч, а ја се радујем посјети Бањалуци када Драшко дође на власт и надам се да ћете водити БиХ у ЕУ и НАТО. Поздрав из Беча. Браво, живио Покрет "Сигурна Српска" и Драшко Станивуковић'', рекао је Гинтер у видео-снимку.
Гинтер је познат српској јавности по бројним провокацијама. Прије двије године фотографисао се испред споменика Милици Ракић, дјевојчици коју су убиле НАТО бомбе, и поручио да Србија треба да га замијени спомеником Медлин Олбрајт.
