Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића
02.11.2025

02.11.2025

13:29

Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

Познати србомрзац који позива на бомбардовање Бањалуке и Београда подржава Покрет "Сигурна Српска" и Драшка Становуковића и сада је потпуно јасно којим путем су кренули, рекао је организациони секретар СНСД-а Игор Додик, након подршке Покрету од НАТО лобисте Гинтера Фелингера.

''Куртијев и НАТО лобиста који заговара независност Косова, познати србомрзац који позива на бомбардовање Бањалуке и Београда подржава овај покрет и Драшкића. Шта ли вас је повезало момци? Који лоби? Сад је потпуно јасно којим путем су кренулу'', написао је Додик на Иксу.

Аустријски економиста и НАТО лобиста Гинтер је у својој видео објави на Иксу навео како жели да подржи "свог пријатеља Драшка Станивуковића", који предводи нови Покрет Сигурна Српска.

Како је навео "то је алтернатива, опозиција, нада за народ Републике Српске против лошег управљања Милорада Додика".

Између осталог је навео да је "сада вријеме за промјене, за алтернативу, за Драшка и Покрет Сигурна Српска за које сматра да ће "бити снага у будућности".

Гинтер Фелингер

Република Српска

Станивуковићев лобиста позивао на бомбардовање Београда и Бањалуке

''Они ће водити БиХ у ЕУ и НАТО и ја потпуно подржавам овај покрет. Добродошли сте у Беч, а ја се радујем посјети Бањалуци када Драшко дође на власт и надам се да ћете водити БиХ у ЕУ и НАТО. Поздрав из Беча. Браво, живио Покрет "Сигурна Српска" и Драшко Станивуковић'', рекао је Гинтер у видео-снимку.

Гинтер је познат српској јавности по бројним провокацијама. Прије двије године фотографисао се испред споменика Милици Ракић, дјевојчици коју су убиле НАТО бомбе, и поручио да Србија треба да га замијени спомеником Медлин Олбрајт.

Игор Додик

Ginter Felinger

Драшко Станивуковић

СНСД

Коментари (1)
