Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

Kurtijev i nato lobista koji zagovara nezavisnost Kosova, poznati srbomrzac koji poziva na bombardovanje Banja Luke i Beograda podrzava ovaj pokret i Draskica.. sta li vas je povezalo momci? Koji lobi? Sad je potpuno jasno kojim putem su krenuli! https://t.co/YIuIRCCmtW