Гинтер Фелингер подржао Драшка Станивуковића и његов покрет

Извор:

АТВ

01.11.2025

19:12

Коментари:

3
Фото: X/@GunterFehlinger

Аустријски економиста и НАТО лобиста Гинтер Фелингер подржао је покрет Драшка Станивуковића и поручио да он може одвести БиХ у Европску унију и НАТО.

"Ту сам да подржим свог пријатеља Драшка Станивуковића. Он је покренуо нови Покрет Сигурна Српска. То је алтернатива, опозиција, нада народу Републике Српске против лошег управљања и корупције Милорада Додика. Хеј Милораде Додик, твоје вријеме је истекло. Можеш откупити америчке санкције, али си оставио народ Републике Српске у сиромаштву предуго. И они знају гдје новац одлази. Сада је вријеме за промјену, за алтернативу, за Драшка Станивуковића и Покрет Сигурна Српска. Они ће бити снага у будућности, они ће водити БиХ у НАТО. Добродошли сте у Беч, радујем се посјети Бањалуци када Драшко Станивуковић буде на власти и надам се да ће одвести БиХ у ЕУ и НАТО. Поздрави из Беча за Покрет Сигурна Српска и Драшку Станивуковићу.

Гинтер је познат српској јавности по бројним провокацијама. Прије двије године фотографисао се испред споменика Милици Ракић, дјевојчици коју су убиле НАТО бомбе и поручио да Србија треба да га замијени спомеником Медлин Олбрајт.

Тагови:

Ginter Felinger

Драшко Станивуковић

Покрет Сигурна Српска

Коментари (3)
