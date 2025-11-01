Гинтер Фелингер подржао Драшка Станивуковића и његов покрет

Извор:
Аустријски економиста и НАТО лобиста Гинтер Фелингер подржао је покрет Драшка Станивуковића и поручио да он може одвести БиХ у Европску унију и НАТО.
"Ту сам да подржим свог пријатеља Драшка Станивуковића. Он је покренуо нови Покрет Сигурна Српска. То је алтернатива, опозиција, нада народу Републике Српске против лошег управљања и корупције Милорада Додика. Хеј Милораде Додик, твоје вријеме је истекло. Можеш откупити америчке санкције, али си оставио народ Републике Српске у сиромаштву предуго. И они знају гдје новац одлази. Сада је вријеме за промјену, за алтернативу, за Драшка Станивуковића и Покрет Сигурна Српска. Они ће бити снага у будућности, они ће водити БиХ у НАТО. Добродошли сте у Беч, радујем се посјети Бањалуци када Драшко Станивуковић буде на власти и надам се да ће одвести БиХ у ЕУ и НАТО. Поздрави из Беча за Покрет Сигурна Српска и Драшку Станивуковићу.
Гинтер је познат српској јавности по бројним провокацијама. Прије двије године фотографисао се испред споменика Милици Ракић, дјевојчици коју су убиле НАТО бомбе и поручио да Србија треба да га замијени спомеником Медлин Олбрајт.
I endorse the Mayor of Banja Luka @Stanivukovic_D and his movement for a European Bosnia to defeat Dodiks Tyranny pic.twitter.com/qdc8jtjhZ2— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) November 1, 2025
