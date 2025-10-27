Logo

Станивуковић преузима одборнике Народног фронта?

27.10.2025

18:46

4
Станивуковић преузима одборнике Народног фронта?

Лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић посљедњих дана окупио је у свој покрет доскорашње противнике, али и политичаре из других опозиционих странака. Небојша Вукановић у коментару на оснивање Покрета каже да Станивуковић преузима и одборнике Народног фронта Јелене Тривић из Подриња.

"Ми са малим бројем посланика значајно утичемо на политичке процесе јер нам људи вјерују. Ако ви мислите да је будућност Републике Српске да ви узимате старе радикале попут Михајилице, па до бивших СДС-оваца Бањалука зове, из не знам којих странака није покупио. Сад купи Народни фронт у Подрињу, гледа да што више одборника.. То је бућкуриш који не може дати ништа добро, да не говоримо о Игору Радојичићу", рекао је Станивуковић.

Станивуковић је недавно најавио да ће у Народној скупштини ПДП имати двоцифрен број посланика, а тренутно их има осам.

"Најављује најмање 10 посланика. Да ли ће му приступити Мијатовић који је близак Којићу, или ће то бити Нина Шљивић, или ће узети некога из СДС-а како се спекулише да настави нападе, то ће показати вријеме пред нама", рекао је Вукановић.

Banjaluka

Бања Лука

''Шта је још потребно да се испитају све неправилности у Бањалуци''

Информација коју је пласирао лидер Листе за правду и ред могла би додатно узбуркати страсти између некадашњих сабораца Јелене Тривић и Драшка Станивуковића.

Заједно са Вукановићем, и Јелена Тривић је критиковала однос ПДП-а са СДС-ом, а да којим случајем и дође до преласка одборника у Подрињу из Народног фронта у ПДП, подјеле у опозицији би се додатно продубиле.

У којим мјестима у Подрињу је тачно ријеч, још увијек се не зна.

Драшко Станивуковић

Небојша Вукановић

Јелена Тривић

Покрет Сигурна Српска

Народни фронт

odbornici

