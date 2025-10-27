''Шта је још потребно да се испитају све неправилности у Бањалуци''

Извор:
АТВ
27.10.2025
15:00
Коментари:2
Хоће ли Тужилаштво и МУП и овог пута Драшку Станивуковићу прогледати кроз прсте?
Упитао је ово Градски одбор СНСД-а, осврћући се на финансијске неправилности и трошење буџетских средстава без покрића у Бањалуци, на које упозорава Фискални савјет Републике Српске.
Како су навели, те неправилности још једном потврђују да је Градска управа под вођством Драшка Станивуковића довела град у стање озбиљне финансијске неодговорности.
"Станивуковић је поново ухваћен како троши новац грађана без покрића, док се истовремено хвали 'највећим успјесима'. Јуче је изјавио да 'стати неће', а како ствари стоје, можемо закључити да је под тим мислио на дугове и финансијску дубиозу коју наставља да ствара", навели су из СНСД-а и додали:
"Градски одбор СНСД-а Бањалука већ годинама упозорава да се у граду преузимају обавезе мимо буџета, да се новац грађана троши ненамјенски и да се грубо крше закони и процедуре. Подсјећамо и да је Бањалука добила негативан извјештај Главне службе за ревизију за 2023. Годину. Зато се с правом питамо – шта је још потребно надлежним институцијама да хитно испитају све неправилности, казне одговорне и заштите интересе грађана?"
