Logo

''Шта је још потребно да се испитају све неправилности у Бањалуци''

Извор:

АТВ

27.10.2025

15:00

Коментари:

2
''Шта је још потребно да се испитају све неправилности у Бањалуци''
Фото: Фејсбук/СНСД

Хоће ли Тужилаштво и МУП и овог пута Драшку Станивуковићу прогледати кроз прсте?

Упитао је ово Градски одбор СНСД-а, осврћући се на финансијске неправилности и трошење буџетских средстава без покрића у Бањалуци, на које упозорава Фискални савјет Републике Српске.

Ранко Убовић

Регион

Ко је ухапшени бизнисмен: У Скају називан Тигар, повезиван с кавчанима

Како су навели, те неправилности још једном потврђују да је Градска управа под вођством Драшка Станивуковића довела град у стање озбиљне финансијске неодговорности.

"Станивуковић је поново ухваћен како троши новац грађана без покрића, док се истовремено хвали 'највећим успјесима'. Јуче је изјавио да 'стати неће', а како ствари стоје, можемо закључити да је под тим мислио на дугове и финансијску дубиозу коју наставља да ствара", навели су из СНСД-а и додали:

Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Ухапшени у акцији ”Фирма” излазе на слободу, не смију напуштати Бијељину

"Градски одбор СНСД-а Бањалука већ годинама упозорава да се у граду преузимају обавезе мимо буџета, да се новац грађана троши ненамјенски и да се грубо крше закони и процедуре. Подсјећамо и да је Бањалука добила негативан извјештај Главне службе за ревизију за 2023. Годину. Зато се с правом питамо – шта је још потребно надлежним институцијама да хитно испитају све неправилности, казне одговорне и заштите интересе грађана?"

Подијели:

Тагови:

СНСД

Драшко Станивуковић

Бањалука

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

Свијет

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

2 ч

0
Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

Сцена

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

3 ч

0
beba

Регион

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

3 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Конаковић својим радом нанио велику штету БиХ

3 ч

0

Више из рубрике

Регионални самит трговине сутра и прекосутра у Бањалуци

Бања Лука

Регионални самит трговине сутра и прекосутра у Бањалуци

3 ч

0
Огласиле се сирене: 56 година од катастрофалног земљотреса у Бањалуци

Бања Лука

Огласиле се сирене: 56 година од катастрофалног земљотреса у Бањалуци

7 ч

0
Ове бањалучке улице остају без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице остају без струје

8 ч

0
Радијатор гријање

Бања Лука

Без гријања више бањалучких насеља

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Путин раскида кључни нуклеарни споразум са САД

17

13

Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

17

08

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

17

01

Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!

16

54

Захарова: Санкције - механизам системског притиска на Москву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner