Регионални самит трговине сутра и прекосутра у Бањалуци

27.10.2025
14:00
Регионални самит трговине, први међународни догађај о трговини организован у Републици Српској, биће одржан сутра и прекосутра, 28. и 29. октобра, у Културном центру ‘Бански двор’ у Бањалуци, уз присуство званица из цијелог региона.
Велико интересовање привредника, трговачких ланаца, инвеститора и институција прати предстојећи Регионални самит трговине 2025 у организацији Удружења грађана "Самит" и агенције "ДМ медиа маркетинг д.о.о".
Самит окупља кључне лидере из области малопродаје, велепродаје, логистике, производње и јавне управе, с циљем да отвори дијалог о будућности трговине, новим пословним моделима, дигитализацији и одрживом развоју. Догађај укључује панел дискусије, тематске разговоре и пословне сусрете (Б2Б), уз учешће домаћих и међународних говорника.
“Регионални самит трговине није само догађај — већ простор гдје се сусрећу идеје и прилике, гдје заједно градимо правила игре за нову еру трговине,” изјавила је директорка Самита, Драгана Божић, истичући да интересовање за учешће превазилази очекивања и потврђује потребу за оваквом платформом.
Кључне теме Самита обухватају трансформацију малопродаје, односе ланаца снабдијевања и произвођача, инвестиције у логистичку инфраструктуру, одрживе праксе и јачање регионалних трговинских веза. Детаљи и информације су на www.rst.ba.
Организатори поручују да ће Регионални самит трговине постати годишња платформа која спаја привреду, институције и инвеститоре, са јасним циљем — да Бања Лука постане мјесто на којем регион гради своју трговинску будућност.
