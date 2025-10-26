Logo

Раднички зауставио Звезду

26.10.2025

19:58

Раднички зауставио Звезду
Фото: Танјуг/АП

Фудбалери Радничког приредили су вечерас својеврсно изненађење у посљедњој утакмици 13. кола Суперлиге Србије.

Нишлије су на домаћем терену угостиле екипу Црвене звезде, а меч је завршен без побједника и без голова резултатом 0:0.

Нишлије су први тим који је ове сезоне "откинуо" два бода црвено-бијелима и прекинуо низ од десет побједа.

Камп ФК Црвена звезда

Фудбал

Камп ФК Црвена звезда у Градишци окупио будуће асове

Тим Владана Милојевића готово да није направио ниједну праву шансу, а мало је недостајало да Раднички дође и до цијелог плијена.

Звезда је задржала прво мјесто на табели са 31 бодом, колико има и Партизан, али црно-бијели уз утакмицу више.

ФК Црвена звезда

