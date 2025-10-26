Раднички зауставио Звезду

26.10.2025
Фудбалери Радничког приредили су вечерас својеврсно изненађење у посљедњој утакмици 13. кола Суперлиге Србије.
Нишлије су на домаћем терену угостиле екипу Црвене звезде, а меч је завршен без побједника и без голова резултатом 0:0.
Нишлије су први тим који је ове сезоне "откинуо" два бода црвено-бијелима и прекинуо низ од десет побједа.
Тим Владана Милојевића готово да није направио ниједну праву шансу, а мало је недостајало да Раднички дође и до цијелог плијена.
Звезда је задржала прво мјесто на табели са 31 бодом, колико има и Партизан, али црно-бијели уз утакмицу више.
