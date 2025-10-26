Астон Вила надиграла Манчестер сити

26.10.2025
17:36
Коментари:0
Фудбалери Астон Виле у Бирмингему су савладала Манчестер сити резултатом 1:0 у утакмици деветог кола енглеске Премијер лиге.
Стријелац побједоносног гола био је голом Метија Кеша у 19. минуту. Манчестер сити је тренутно четврти на табели енглеског првенства са 16 бодова, док је Астон Вила седма са 15.
Фудбалери Арсенала победили су на свом терену Кристал Палас такође резултатом 1:0
Једини гол на утакмици постигао је Еберечи Езе у 39. минуту. Арсенал је први на табели Премијер лиге са 22 бода, док је Кристал Палас на 10. позицији са 13.
Фудбалери Борнмута су на свом терену победили Нотингем Форест резултатом 2:0, док је Барнли у гостима надиграо Вулверхемптон резултатом 3:2, преносе Независне.
