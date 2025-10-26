Logo

Астон Вила надиграла Манчестер сити

26.10.2025

17:36

Коментари:

0
Астон Вила надиграла Манчестер сити
Фото: Танјуг/АП

Фудбалери Астон Виле у Бирмингему су савладала Манчестер сити резултатом 1:0 у утакмици деветог кола енглеске Премијер лиге.

Стријелац побједоносног гола био је голом Метија Кеша у 19. минуту. Манчестер сити је тренутно четврти на табели енглеског првенства са 16 бодова, док је Астон Вила седма са 15.

Фудбалери Арсенала победили су на свом терену Кристал Палас такође резултатом 1:0

Једини гол на утакмици постигао је Еберечи Езе у 39. минуту. Арсенал је први на табели Премијер лиге са 22 бода, док је Кристал Палас на 10. позицији са 13.

Фудбалери Борнмута су на свом терену победили Нотингем Форест резултатом 2:0, док је Барнли у гостима надиграо Вулверхемптон резултатом 3:2, преносе Независне.

Подијели:

Таг:

Aston Vila

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дерби кола у Мостару: Борац гостује Зрињском

Фудбал

Дерби кола у Мостару: Борац гостује Зрињском

2 д

0
Мариновић и Јојић пред Зрињски: Потребан максималан фокус од прве минуте

Фудбал

Мариновић и Јојић пред Зрињски: Потребан максималан фокус од прве минуте

2 д

0
У Бањалуци преминуо тренер и менаџер Марко Милошевић

Фудбал

У Бањалуци преминуо тренер и менаџер Марко Милошевић

2 д

0
Звезда поражена на гостовању Браги

Фудбал

Звезда поражена на гостовању Браги

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

19

17

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

19

16

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

19

10

Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

19

08

Градоначелница Лознице честитала славу Угљевику: Вук и Филип нас заувијек вежу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner