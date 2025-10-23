Звезда поражена на гостовању Браги

23.10.2025
21:11
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде поражени су вечерас на гостовању Браги резултатом 2:0 у утакмици трећег кола групне фазе Лиге Европе.
На "полупразном Мунисипалу" први гол за португалски тим постигао је Фран Наваро у 22. минуту.
Звезда је од 37. минута играла без повријеђеног Марка Арнаутовића, који је морао да напусти терен послјие оштрог старта Густафа Лагербека.
На терен је умјесто њега ушао Бруно Дуарте.
У наставку Брага је "овјерила" побједу и максималних девет бодова на табели поготком Марија Доргелеса у 72. минуту.
Звезда је при самом дну табеле са једним бодом, а у наредном мечу, 6. новембра, дочекује Лил.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму