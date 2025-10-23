Logo

Звезда поражена на гостовању Браги

23.10.2025

21:11

Звезда поражена на гостовању Браги
Фото: Танјуг/АП

Фудбалери Црвене звезде поражени су вечерас на гостовању Браги резултатом 2:0 у утакмици трећег кола групне фазе Лиге Европе.

На "полупразном Мунисипалу" први гол за португалски тим постигао је Фран Наваро у 22. минуту.

Звезда је од 37. минута играла без повријеђеног Марка Арнаутовића, који је морао да напусти терен послјие оштрог старта Густафа Лагербека.

На терен је умјесто њега ушао Бруно Дуарте.

У наставку Брага је "овјерила" побједу и максималних девет бодова на табели поготком Марија Доргелеса у 72. минуту.

Звезда је при самом дну табеле са једним бодом, а у наредном мечу, 6. новембра, дочекује Лил.

ФК Црвена звезда

