Logo

Дерби кола Реал Мадрид и Јувентус, Ливерпул у проблему

Извор:

АТВ

22.10.2025

08:55

Коментари:

0
Дерби кола Реал Мадрид и Јувентус, Ливерпул у проблему

Синоћ је на програму било невјероватно вече Лиге шампиона гдје смо гледали праву голијаду, а вечерас се надамо истом сценарију. Дерби вечерашњег кола је меч Реал Мадрида и Јувентуса.

Депресивни Јувентус иде по спас Игора Тудора на клупи Старе даме. У посљедњих пет мечева Јувентус не зна за побједу, а највећи удар је био пораз у прошлом колу Серије А од екипе Кома са 2:0.

Реал опет доста спремнији дочекује клуб из Торина. Недавно су доживјели тежак пораз од градског ривала Атлетика, али су се поправили већ у сљедећем колу против Кајрата гдје су славили са 5:0.

Енглески шампион Ливерпул гостује њемачкој Ајнтрахту, а уочи овог сусрета, тим из Енглеске суочио се с неочекиваним проблемом јер им је одгођен лет из Енглеске.

Челси ће у Лондону угостити Ајакс, Монако ће одмјерити снаге са Тотенхемом, а Спортинг се за бодове такмичи са Марсејом.

Бајерн гости Клуб Бриж, у Италији Аталанта игра против Славије Праг, Галатасарај ће одмјерити снаге са Бодоом.

Подијели:

Тагови:

Лига шампиона

fudbal

Juventus

Реал Мадрид

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нападач Наполија зарадио црвени картон након вријеђања судије

Фудбал

Нападач Наполија зарадио црвени картон након вријеђања судије

3 ч

0
Промјене у европском фудбалу: Откривен нови формат Лиге шампиона

Фудбал

Промјене у европском фудбалу: Откривен нови формат Лиге шампиона

2 седм

0
Турски фудбалски фанови "луде" за водитељком која не постоји

Занимљивости

Турски фудбалски фанови "луде" за водитељком која не постоји

2 седм

0
Пуцање у финишу: 90. минут кобан за три фаворита

Фудбал

Пуцање у финишу: 90. минут кобан за три фаворита

2 седм

0

Више из рубрике

Нападач Наполија зарадио црвени картон након вријеђања судије

Фудбал

Нападач Наполија зарадио црвени картон након вријеђања судије

3 ч

0
Драма у Италији: Фудбалски клуб под контролом мафије

Фудбал

Драма у Италији: Фудбалски клуб под контролом мафије

4 ч

0
Арсенал потопио Атлетико, ПСЖ-ових седам комада, брука Наполија

Фудбал

Арсенал потопио Атлетико, ПСЖ-ових седам комада, брука Наполија

12 ч

0
Нападач Борца у сјајној форми: Лука Јуричић страх и трепет за све голмане

Фудбал

Нападач Борца у сјајној форми: Лука Јуричић страх и трепет за све голмане

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

19

Ако сте међу ова 3 хороскопска знака, до краја дана чека вас невјероватан обрт

11

14

Пуцњава у загребачком насељу, полиција трага за нападачем

11

07

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

11

03

Повучена два модела штитника за ролање: У случају пада може узроковати повреде

10

59

Издато упозорење: У Крајини ће дувати јак олујни вјетар

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner