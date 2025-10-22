Дерби кола Реал Мадрид и Јувентус, Ливерпул у проблему

Извор:
АТВ
22.10.2025
08:55
Коментари:0
Синоћ је на програму било невјероватно вече Лиге шампиона гдје смо гледали праву голијаду, а вечерас се надамо истом сценарију. Дерби вечерашњег кола је меч Реал Мадрида и Јувентуса.
Депресивни Јувентус иде по спас Игора Тудора на клупи Старе даме. У посљедњих пет мечева Јувентус не зна за побједу, а највећи удар је био пораз у прошлом колу Серије А од екипе Кома са 2:0.
Реал опет доста спремнији дочекује клуб из Торина. Недавно су доживјели тежак пораз од градског ривала Атлетика, али су се поправили већ у сљедећем колу против Кајрата гдје су славили са 5:0.
Енглески шампион Ливерпул гостује њемачкој Ајнтрахту, а уочи овог сусрета, тим из Енглеске суочио се с неочекиваним проблемом јер им је одгођен лет из Енглеске.
Челси ће у Лондону угостити Ајакс, Монако ће одмјерити снаге са Тотенхемом, а Спортинг се за бодове такмичи са Марсејом.
Бајерн гости Клуб Бриж, у Италији Аталанта игра против Славије Праг, Галатасарај ће одмјерити снаге са Бодоом.
