Нападач Борца у сјајној форми: Лука Јуричић страх и трепет за све голмане

21.10.2025

20:23

Лука Јуричић показао се као највеће појачање Борца у новој сезони. Са девет голова након 11 одиграних кола убједљиво предводи листу стријелаца у Премијер лиги БиХ, а најновијим поготком против Вележа минулог викенда учврстио је “црвено-плаве” на првом мјесту. Свој учинак ипак не ставља у први план. Корак по корак Борац иде ка својим циљевима.

Доласком у Борац све је кренуло на боље за Јуричића, након дуге паузе због повреде у румунском Клужу. Некадашњи нападач Жељезничара и Широког Бријега стална је опасност за противничке голмане, а офанзивним приступом он и саиграчи су већ на 30 постигнутих голова у првенству. Наредни изазов је најтежи могући, гостовање актуелном шампиону Зрињском.

Борчевци су увелико прионули на припрему предстојећег дербија, а добар резултат у Мостару задржао би их на сигурном растојању од првих пратилаца на табели. Црвено-плави на свом конту тренутно имају 25 освојених бодова, четири више од „племића“ и фудбалера Жељезничара.

ФК Борац

