ФК Борац још увијек чека сагласност Града Бањалука за радове на Градском стадиону

АТВ

21.10.2025

19:59

0

Умјесто да раде пуном паром, грађевинске машине, подно источне трибине Градског стадиона стоје у мјесту.

Из ФК Борац поручују да су урадили све што је до њих. Обезбиједили су новац и све потребне дозволе ресорног министарства, прошли су и кроз ревизију цјелокупног пројекта, а кровна конструкција увелико је спремна за монтажу. Ипак, и даље се чека сагласност Града Бањалука.

"Потпуно је све спремно. Ми смо урадили свој посао. Надам се да ће и Град Бањалука да одради своје и да ће да омогуће да што прије завршимо читав процес како би нашим навијачима омогућили још боље услове за гледање утакмица." рекао је Звјездан Мисимовић, предсједник ФК Борац

АТВ сазнаје да су из ресорног министарства још 2.септембра послали сву потребну документацију у градску управу. Ипак, скоро два мјесеца касније, градоначелник Драшко Станивуковић каже да о томе није упознат, те позива своје сараднике да реагују чим прије.

"Вјерујем да ће наша надлежна одјељења и екипе које су задужене за тај случај ријешити то што прије и ја их позивам да то ураде. Упознат сам да Министарство издаје дозволу, али нисам упознат да се чека Град. Позивам надлежне да се то уради, ми смо за реконструкцију и обнову Градског стадиона. Сматрамо да је то важно", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке

Жеља је чини се обострана, а преостаје и да у Градској управи сада с ријечи пређу на дјела како би се започето на Градском стадиону коначно привело крају-јер од чекања и даљег одлагање нико вајде нема.

ФК Борац

Бањалука

