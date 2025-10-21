Logo

Лига шампиона: Шта нас чека у уторак?

21.10.2025

12:09

Фото: Tanjug / AP

Треће коло Лиге шампиона доноси низ узбудљивих окршаја широм Европе, укључујући историјски дуел Реал Мадрида и Јувентуса, повратке бивших играча у старе клубове, као и могућа обарање рекорда најмлађих учесника елитног такмичења.

Барселона – Олимпијакос (18:45)

Барселона јури осму узастопну побједу код куће против грчких тимова, док Олимпијакос покушава да прекине низ од 16 утакмица без побједе у гостима против шпанских клубова. Млади Ламине Јамал би могао постати најмлађи играч са 25 наступа у Лиги шампиона.

Арсенал – Атлетико Мадрид

"Тобџије" су на ивици историје – побједа против Атлетика била би њихова 100. у Лиги шампиона. Арсенал је побиједио посљедњих шест мечева против шпанских тимова, а Букајо Сака је већ други најбољи енглески стријелац у прва 20 наступа у овом такмичењу.

Леверкузен – ПСЖ

Њемачка екипа дочекује Парижане у сјајној форми, док млада звијезда Варен Заир-Емери јури рекорд као најмлађи играч са 30 наступа у Лиги шампиона. Леверкузен је изгубио само један од посљедњих 17 европских мечева код куће.

Копенхаген – Дортмунд

Копенхаген има лош биланс против њемачких тимова, али на свом терену ријетко губи. Дортмунд игра свој 200. меч у Лиги шампиона, а Серу Гираси би могао да настави импресиван голгетерски низ.

Њукасл – Бенфика

Њукасл се нада другој узастопној побједи, док Бенфика тражи прекид црног низа против енглеских клубова – без побједе су у посљедњих 11 мечева против тимова из Премијер лиге.

Вијареал – Манчестер Сити

"Грађани" покушавају да прекину низ лоших резултата на гостовањима, док Ерлинг Халанд јури нови гол у групној фази гдје је већ постигао 36 погодака у 32 меча.

