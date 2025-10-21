Лига шампиона: Шта нас чека у уторак?

21.10.2025
Треће коло Лиге шампиона доноси низ узбудљивих окршаја широм Европе, укључујући историјски дуел Реал Мадрида и Јувентуса, повратке бивших играча у старе клубове, као и могућа обарање рекорда најмлађих учесника елитног такмичења.
Барселона јури осму узастопну побједу код куће против грчких тимова, док Олимпијакос покушава да прекине низ од 16 утакмица без побједе у гостима против шпанских клубова. Млади Ламине Јамал би могао постати најмлађи играч са 25 наступа у Лиги шампиона.
"Тобџије" су на ивици историје – побједа против Атлетика била би њихова 100. у Лиги шампиона. Арсенал је побиједио посљедњих шест мечева против шпанских тимова, а Букајо Сака је већ други најбољи енглески стријелац у прва 20 наступа у овом такмичењу.
Њемачка екипа дочекује Парижане у сјајној форми, док млада звијезда Варен Заир-Емери јури рекорд као најмлађи играч са 30 наступа у Лиги шампиона. Леверкузен је изгубио само један од посљедњих 17 европских мечева код куће.
Копенхаген има лош биланс против њемачких тимова, али на свом терену ријетко губи. Дортмунд игра свој 200. меч у Лиги шампиона, а Серу Гираси би могао да настави импресиван голгетерски низ.
Њукасл – Бенфика
Њукасл се нада другој узастопној побједи, док Бенфика тражи прекид црног низа против енглеских клубова – без побједе су у посљедњих 11 мечева против тимова из Премијер лиге.
"Грађани" покушавају да прекину низ лоших резултата на гостовањима, док Ерлинг Халанд јури нови гол у групној фази гдје је већ постигао 36 погодака у 32 меча.
