Милојевић: Част ми је да се моје име спомиње у контексту новог селектора Србије

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић истакао је послије тријумфа над ИМТ-ом да млади играчи црвено-бијелих напредују, као и то да ће се тим фокусирати на припрему меча против Браге у Лиги Европе.
Фудбалери Црвене звезде побиједили су ИМТ на домаћем терену резултатом 6:1 у 12. колу Суперлиге Србије.
- Добра утакмица, са доста голова, жао ми је што није било навијача, али сам сигуран да су уживали испред малих екрана. Задовољан сам, доста сегмената на којима смо радили успјели смо да имплементирамо. Наравно, има и ствари које треба да исправимо. Видјели сте доста младих играча, водимо рачуна о њима, напредују на добар начин и не треба да се плашимо за будућност - рекао је тренер Црвене звезде Владан Милојевић.
Капитен Звезде Мирко Иванић је уписао хет-трик, а млади везни фудбалер Василије Костов гол и двије асистенције.
Стријелац првог гола био је Марко Арнаутовић, као и млади Лука Зарић био је стрелац у 84. минуту меча.
- Млади играчи из тренинга у тренинг напредују. Сви су они прекомандовани, посебно Лука Зарић који је посљедњи прикључен првом тиму. Када играју са овако добрим и професионалним играчима, који им дају нестварну подршку, то је за њих огромна привилегија. Вриједни су, што се и види на терену. Авдић је одиграо добру утакмицу, док Василије Костов већ игра као одрастао човјек. То ме радује и вјерујем да у комбинацији са искуснијима који им несебично дијеле савјете, њихов напредак иде у најбољем могућем смјеру - истакао је Милојевић.
Стратег црвено-бијелих је најавио да слиједи фокус на европски изазов.
- Сада ћемо полако да размишљамо о Браги. Идемо да играмо против веома доброг противника и морамо да се спремимо на најбољи могући начин - закључио је Милојевић.
Милојевић је на конференцији за медије истакао да му је част што се у медијима помиње његово име у контексту новог селектора Србије.
- Ја сам тренер Црвене звезде и под уговором сам са Црвеном звездом. Са друге стране, велика ми је част да се моје име спомиње. Мислим да сваком тренеру који изабере да се бави фудбалом је част да тренира свој вољени клуб и једнога дана буде селектор своје земље. То је највећа част за свакога нас. Ко год да буде изабран, у овом тренутку не размишљам о томе, даћу све од себе да направим са Црвеном звездом оно што треба, а остало ме не дотиче - рекао је Милојевић.
Звезда у наредном колу гостује код Радничког у Нишу, а прије тога играће против Браге 23. октобра.
