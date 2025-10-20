Ројстон Дренте имао мождани удар

Извор:
АТВ
20.10.2025
08:50
Коментари:0
Бивши играч славног Реал Мадрида и холандске репрезентације Ројстон Дренте (38) доживио је мождани удар.
Изненада је пао и хитно је хоспитализован те се тренутно налази на одјелу интензивне његе.
Холанђанин је у каријери прошао кроз много тога. Играо је за чак 15 клубова, а јавност га највише памти по епизоди у Реал Мадриду, гдје је наступао од 2007. до 2012. године.
За “краљевски клуб” одиграо је 65 утакмица, постигао четири гола и уписао пет асистенција. Од већих клубова, наступао је и за Евертон, гдје је провео сезону на позајмици и одиграо 27 утакмица.
Детаљи о његовом здравственом стању још нису објављени, али љекари вјерују у успјешан опоравак. Породица моли за приватност и подршку у овим тренуцима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму