Logo

Ројстон Дренте имао мождани удар

Извор:

АТВ

20.10.2025

08:50

Коментари:

0
Ројстон Дренте имао мождани удар
Фото: Printscreen/Youtube

Бивши играч славног Реал Мадрида и холандске репрезентације Ројстон Дренте (38) доживио је мождани удар.

Изненада је пао и хитно је хоспитализован те се тренутно налази на од‌јелу интензивне његе.

Холанђанин је у каријери прошао кроз много тога. Играо је за чак 15 клубова, а јавност га највише памти по епизоди у Реал Мадриду, гд‌је је наступао од 2007. до 2012. године.

За “краљевски клуб” одиграо је 65 утакмица, постигао четири гола и уписао пет асистенција. Од већих клубова, наступао је и за Евертон, гд‌је је провео сезону на позајмици и одиграо 27 утакмица.

Детаљи о његовом здравственом стању још нису објављени, али љекари вјерују у успјешан опоравак. Породица моли за приватност и подршку у овим тренуцима.

Подијели:

Тагови:

Ројстон Дренте

fudbal

moždani udar

фудбалер

Реал Мадрид

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Глупост године у року од 37 секунди

Фудбал

Глупост године у року од 37 секунди

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Фудбалеру (18) обећали нови клуб, па га брутално убили

3 ч

0
Бањалучки фудбалер доживио тешку повреду

Фудбал

Бањалучки фудбалер доживио тешку повреду

21 ч

0
"Турнир пријатељства" ФК Врбас окупио 800 малишана

Фудбал

"Турнир пријатељства" ФК Врбас окупио 800 малишана

1 д

0

Више из рубрике

Глупост године у року од 37 секунди

Фудбал

Глупост године у року од 37 секунди

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Фудбалеру (18) обећали нови клуб, па га брутално убили

3 ч

0
Јуричић донио три нова бода

Фудбал

Јуричић донио три нова бода

15 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Фудбал

Навијачи ФК "Сарајево" сукобили се с полицијом у Бијељини

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

У првом плану: Жељка Цвијановић

10

51

На Шар-планини пронађено тијело планинарке

10

44

Ово је нови генерални директор Поршеа

10

43

Калужа: Руководство Српске препознало на вријеме геополитичке промјене

10

41

Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner