"Турнир пријатељства" ФК Врбас окупио 800 малишана

Извор:

АТВ

18.10.2025

19:41

"Турнир пријатељства" ФК Врбас окупио 800 малишана
Фото: АТВ

На стадиону фудбалског клуба Врбас окупило се више од 800 малишана у оквиру другог по реду ''Турнира пријатељства“.

Весела атмосфера, навијање и спортски дух, показали су да фудбал, прије свега, учи пријатељству. Не мањка ни такмичарског набоја, па је свака екипа имала своје амбиције и хтјела да побиједи.

Подршку најмлађима пружили су и првотимци бањалучког Борца. Стефан Савић, Милош Јојић и Давид Вуковић искористили су дан пред утакмицу са Вележом да посјете турнир, гдје су се присјетили првих фудбалских корака.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Фудбалер умро током меча

Задовољни су и организатори. „Турнир пријатељства“ показао се као пун погодак.

Уз Подручни фудбалски савез Бањалука, велика подршка организаторима стигла је и од Фудбалских савеза Републике Српске и БиХ. Турнири попут ових најбољи су начин да најмлађи одмјере снаге са вршњацима и направе прве фудбалске кораке.

