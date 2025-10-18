"Турнир пријатељства" ФК Врбас окупио 800 малишана

Извор:
АТВ
18.10.2025
19:41
На стадиону фудбалског клуба Врбас окупило се више од 800 малишана у оквиру другог по реду ''Турнира пријатељства“.
Весела атмосфера, навијање и спортски дух, показали су да фудбал, прије свега, учи пријатељству. Не мањка ни такмичарског набоја, па је свака екипа имала своје амбиције и хтјела да побиједи.
Подршку најмлађима пружили су и првотимци бањалучког Борца. Стефан Савић, Милош Јојић и Давид Вуковић искористили су дан пред утакмицу са Вележом да посјете турнир, гдје су се присјетили првих фудбалских корака.
