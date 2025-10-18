Logo

Власник Нотингема уручио отказ тренеру у току утакмице против Челсија

18.10.2025

Власник Нотингема уручио отказ тренеру у току утакмице против Челсија
Фото: Tanjug / AP

Челси је данас с 3:0 на отварању осмог кола Премијер лиге славио код Нотингема који је остао без тренера.

Енџ Постекоглу добио је отказ, како медији пишу, још у току утакмице.

До њега је та информација наводно стигла у 69. минути након другог гола Челсија, а након тога је и Маринакис напустио стадион.

Остаје да видимо ко ће стручњака из Аустралије наслиједити на клупи Нотингема.

Подсјетимо, сви голови пали су у другом полувремену, а стријелци су били Ачеампонг, Нето и Џејмс.

Premijer liga

fudbal

