Власник Нотингема уручио отказ тренеру у току утакмице против Челсија

Челси је данас с 3:0 на отварању осмог кола Премијер лиге славио код Нотингема који је остао без тренера.
Енџ Постекоглу добио је отказ, како медији пишу, још у току утакмице.
До њега је та информација наводно стигла у 69. минути након другог гола Челсија, а након тога је и Маринакис напустио стадион.
Остаје да видимо ко ће стручњака из Аустралије наслиједити на клупи Нотингема.
Подсјетимо, сви голови пали су у другом полувремену, а стријелци су били Ачеампонг, Нето и Џејмс.
