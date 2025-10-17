Пикси се опростио од репрезентације: Србија ће у мени увијек имати навијача

Извор:
Танјуг
17.10.2025
17:22
Коментари:0
Послије четири и по године, нисам више на мјесту селектора А репрезентације Србије. Желим прије свега да се најискреније захвалим Фудбалском савезу Србије (ФСС) на указаном повјерењу - била ми је част и велика привилегија да водим национални тим своје земље, изјавио је доскорашњи селектор Драган Стојковић Пикси.
ФСС и Стојковић данас су споразумно раскинули уговор, након оставке коју је поднио послије пораза од Албаније (1:0).
– Заједно смо успјели да направимо историјски резултат и да послије 24 године повежемо два велика такмичења – Свјетско и Европско првенство. Циљ који сам себи као селектору поставио, успјели смо и да остваримо. Заувијек ћу памтити сцене из Лисабона, јер је то један од најљепших тренутака у мом животу и један од највећих успјеха српског фудбала у новијој историји – рекао је Стојковић, а пренио сајт ФСС.
– У Лиги нација смо такође представили Србију на најбољи могући начин – пласирали смо се у А дивизију и у конкуренцији врло квалитетних репрезентација успјели да сачувамо статус у елитном рангу европског фудбала, – додао је Пикси.
Стојковић се захвалио играчима и свим људима који су били уз национални тим.
– Желим овом приликом да се захвалим свима који су били са А тимом и око њега – играчима, члановима стручног штаба, момцима из здравствене службе, економата, маркетинг и медија тима – свим људима који су несебично радили, помагали и вјеровали у нашу заједничку идеју. Хвала јавности и медијима на подршци током овог периода. Трудио сам се да урадим све што је у мојој моћи како бих пружио шансу играчима који су могли да изаберу неки други пут, да обуку дрес неке друге репрезентације – али су одлучили да играју за Србију. У протекле четири и по године промовисали смо велики број младих фудбалера који су, у то сам увјерен, будућност српског фудбала – рекао је Стојковић, па додао:
– Насљеднику на клупи националног тима, ко год то био, желим пуно среће и успјеха – нагласио је Стојковић.
Такође се захвалио кровној кући српског фудбала на сарадњи.
– Фудбалском савезу Србије и цјелокупној фудбалској јавности желим да наставе да граде атмосферу јединства и подршке, јер само тако можемо да идемо напријед. У мени ће увијек имати савезника, навијача и човјека коме је част да буде уз своју Србију. Као што сам некада као играч поносно носио државни грб, тако и данас, са истим жаром и љубављу, остајем уз своју земљу уз наш тим, наш фудбал и наш народ – закључио је Стојковић.
Што се тиче могућег насљедника на клупи Србије, навијачи прижељкују Вељка Пауновића, док се у посљедње вријеме озбиљно помиње тренутни тренер Црвене звезде Владан Милојевић.
Најновије
Најчитаније
19
15
19
10
18
57
18
54
18
46
Тренутно на програму