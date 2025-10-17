ФСС: Споразумни раскид уговора са Пиксијем, тражи се замјена

Извор:
Фудбалски савез Србије огласио се на званичном сајту и истакао да је донио одлуку о споразумном раскиду уговора са селектором А репрезентације Драганом Стојковићем, без икаквих даљих обавеза ФСС према њему.
Саопштење ФСС преносимо у цјелости:
Након пораза од Албаније и по повратку репрезентације из Андоре у Београд, Извршни одбор Фудбалског савеза Србије на данашњој сједници у Старој Пазови, донио је одлуку о споразумном раскиду уговора са селектором А репрезентације Драганом Стојковићем, без икаквих даљих обавеза ФСС према њему.
Истовремено, констатован је и споразумни раскид сарадње са члановима Стојковићевог стручног штаба и директором А тима.
Чланови Извршног одбора дали су овлашћење председнику Драгану Џајићу и генералном секретару Бранку Радујку да у наредним данима обаве разговоре са потенцијалним кандидатима за новог селектора наше А репрезентације.
Фудбалски савез Србије ће у најкраћем року обавестити јавност о томе ко ће предводити национални тим у новембарским квалификационим мечевима за Светско првенство, против Енглеске у Лондону и Летоније у Лесковцу.
Овом приликом, изражавамо још једном захвалност Драгану Стојковићу на свему што је учинио током протекле четири и по године на месту селектора — посебно на пласману репрезентације на Европско и Светско првенство, као и на оствареном успеху у Лиги нација.
Поштујући његово велико фудбалско име, Фудбалски савез Србије жели Драгану Стојковићу много среће и успјеха у будућим професионалним изазовима - наводи се у саопштењу Фудбалског савеза Србије.
До сада су се као могући наследници Драгана Стојковића у јавности наводили Вељко Пауновић, Владан Милојевић и Марко Николић.
