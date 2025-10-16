Logo

"Adria Sports Conference": Енди Бара открио тајне свог пословног успјеха

16.10.2025

"Adria Sports Conference": Енди Бара открио тајне свог пословног успјеха
Велику пажњу на првој "Adria Sports Conference" привукао је Енди Бара. Један од најутицајнијих фудбалских агената на свијету дотакао се бројних тема.

Открио је тајне свог пословног успјеха, појаснио како преговори са играчима и клубовима изгледају иза сцене, али и нагласио значај одржавања оваквих конференција.

"Наравно да су добри овакви догађаји. Волим што имам прилику да говорим на ове теме, можда и неко дијете охрабрим да крене путем спорта. Мало човјеку треба да са једне стране пређе на другу, тако да ми је драго ако могу да помогнем", изјавио је Бара.

послове. Поред водећих свјетских добру сарадњу има и са овдашњим клубовима. Међу њима и са бањалучким Борцем, чији је један од највећих талената Матеј Декет управо његов клијент.

"Имам јако добру сарадњу са свима у Борцу. Људи који су тамо раде сјајан посао, подигли су клуб, одвели га у Лигу конференција. Овог љета су остали без Европе, али некад је потребно и мало среће да се ствари поклопе. Што се тиче Декета, скаутинг га је препознао као врхунског талента. Обавио сам разговоре, клуб је срећан што сам дошао. Захваљујем им се на томе, као и његовим родитељима. Надам се да ћемо направити добар посао, даћемо сви од себе да то буде како треба", изјавио је Бара.

Током два дана на позорници „Adria Sports Conference“ виђено је 14 панела. Организатори задовољни, похвале стижу са свих страна, а већ крећу припреме и за наредно издање.

"Два дана заиста феноменалног шампионског дружења са нашим панелистима и свим драгим гостима. Мислим да је "Adria sports conference" у свом првом издању оправдала сва очекивања, да смо направили сјајну ствар за Бања Луку и да смо донијели нешто ново у наш град. Показале су нам то и реакције свих који су дошли, , који су одушевљени и панелима и предавањима и уопште свим оним што се дешавало у Банском двору ова два дана. Тако да, као што сам већ рекао неколико пута, почетак је ово још једне сјајне приче", рекао је директор „Adria Sports Conference“ Андреј Кнежевић.

Бројне теме, конструктивни разговори и позитивне реакције учесника обиљежили су прво издање „Adria Sports Conference“, а с обзиром на позитивне оцјене очекује се да постане традиционалан у регионалном спортском календару.

Енди Бара

Adria sports conference

