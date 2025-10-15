Енди Бара: Матеј Декет може бити нови Џеко

Извор:
Међу панелистима на првој "Adria Sports Conference" у Бањалуци био је Енди Бара, један од најутицајнијих фудбалских агената на свијету, који је открио да заступа младог фудбалера бањалучког Борца, Матеја Декета.
Током панела Бара је говорио о свом раду са играчима широм Европе и региона, истичући да је Декет изузетан таленат.
„Ја имам играча у Борцу, Матеја Декета, који може бити нови Џеко. Он је екстра талент, али не треба журити. Дебитовао је као други најмлађи у историји“, рекао је Бара.
Додао је: „Ја радим са свима. Имам у Звезди Елшника који је један од најбољих играча. Имам играча и у Динаму, Хајдуку, Ријеци, Локомотиви. Радио сам и са Звездом и Партизаном када је било посла.“
Бара предвиђа свијетлу будућност за младог Декета, али истиче да је за велики трансфер потребно стрпљење:
„Он је врло талентован играч. Има све предиспозиције да постане велики фудбалер, али важно је да остане миран и да се све одвија у правом тренутку. Некоме тај тренутак дође раније, некоме касније. Много фактора ту одлучује, али његова срећа је што има врхунског менаџера“, додао је Бара.
