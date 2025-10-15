Додик: "Adria sports conference" позиционира Бањалуку као центар регионалног спорта

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да "Адриа спорт конференција" и званично позиционира Бањалуку као центар регионалног спорта и град који воли спорт и окупља спортисте.
- Увијек имам времена за угодан разговор са спортистима и спортским радницима, а данас сам такав имао са учесницима регионалне Адриа спорт конференције - написао је Додик на Иксу, уз објављену фотографију са прослављеним спортистима и спортским радницима из Србије.
Предсједник Српске је разговарао са бившим кошаркашким репрезентативцима Предрагом Даниловићем, Дарком Миличићем, Милетом Илићем, легендарним рукометашем Младеном Бојиновић, предсједником Кошаркашког клуба "Партизан" Остојом Мијаиловићем.
Кнежевић: Почетак сјајне приче, "Adria sports conference" оправдала сва очекивања
Угодном дружењу су, између осталих, присуствовали и представници Кошаркашког клуба "Игокеа" Игор Додик и Вук Радивојевић.
У Бањалуци је јуче почела дводневна "Адриа спорт конференција" на којој су у више панела покренуте важне теме о развоју спорта.
