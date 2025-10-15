Logo

Додик: "Adria sports conference" позиционира Бањалуку као центар регионалног спорта

15.10.2025

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да "Адриа спорт конференција" и званично позиционира Бањалуку као центар регионалног спорта и град који воли спорт и окупља спортисте.

- Увијек имам времена за угодан разговор са спортистима и спортским радницима, а данас сам такав имао са учесницима регионалне Адриа спорт конференције - написао је Додик на Иксу, уз објављену фотографију са прослављеним спортистима и спортским радницима из Србије.

Предсједник Српске је разговарао са бившим кошаркашким репрезентативцима Предрагом Даниловићем, Дарком Миличићем, Милетом Илићем, легендарним рукометашем Младеном Бојиновић, предсједником Кошаркашког клуба "Партизан" Остојом Мијаиловићем.

Угодном дружењу су, између осталих, присуствовали и представници Кошаркашког клуба "Игокеа" Игор Додик и Вук Радивојевић.

У Бањалуци је јуче почела дводневна "Адриа спорт конференција" на којој су у више панела покренуте важне теме о развоју спорта.

