Logo

Умро легендарни совјетски гимнастичар: Био је понос цијеле земље

Извор:

Телеграф

15.10.2025

10:27

Коментари:

0
Умро легендарни совјетски гимнастичар: Био је понос цијеле земље
Фото: Pixabay

Легендарни совјетски гимнастичар Александар Дитијатин преминуо је у Санкт Петербургу у 68. години живота, саопштила је Руски државни педагошки универзитет "Херзен", гдје је радио као професор. Узрок смрти је акутна срчана инсуфицијенција.

Дитијатин је остао упамћен као један од најуспјешнијих спортиста Олимпијских игара у историји. На Играма у Москви 1980. године освојио је укупно осам медаља – више него било који спортиста на једној ОИ до тада, чиме је ушао у Гинисову књигу рекорда. Тај рекорд касније је изједначио амерички пливач Мајкл Фелпс.

"Био је понос нашег универзитета и цијеле земље. Не само да је био изузетан спортиста, већ и посвећен ментор који је несебично преносио своје знање и искуство студентима", рекао је ректор Универзитета Сергеј Тарасов.

стрес-посао

Здравље

Пет јасних знакова да вам недостаје магнезијум

Прије Олимпијских игара, Дитијатин је био свјетски и совјетски шампион у вишебоју, а на такмичењу у Москви потврдио је статус фаворита. Освојио је злата у екипном и појединачном вишебоју, злато на карикама, сребра на коњу с хватаљкама, разбоју, вратилу и прескоку, као и бронзу на партеру.

Александар Дитијатин остаје упамћен као први гимнастичар који је освојио медаљу у свакој дисциплини у једној олимпијској конкуренцији, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

преминуо спортиста

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пет јасних знакова да вам недостаје магнезијум

Здравље

Пет јасних знакова да вам недостаје магнезијум

1 ч

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша доживјела пех на снимању: "Ово је фрактура кука"

1 ч

0
У пожару на танкеру погинуло 10 особа

Свијет

У пожару на танкеру погинуло 10 особа

1 ч

0
Адемовић од сутра предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

БиХ

Адемовић од сутра предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

“Adria Sports Conference”: Бањалука регионални центар спорта и бизниса

Остали спортови

“Adria Sports Conference”: Бањалука регионални центар спорта и бизниса

15 ч

0
Гонзалес: Србија има талентоване играче, али пред нама је пуно рада

Остали спортови

Гонзалес: Србија има талентоване играче, али пред нама је пуно рада

16 ч

0
Остоја Мијаиловић у Бањалуци: КК Партизан постао један од најбољих спортских организација у Европи

Остали спортови

Остоја Мијаиловић у Бањалуци: КК Партизан постао један од најбољих спортских организација у Европи

19 ч

0
Бањалука данас и сутра регионални центар спорта и бизниса: Отворена "Adria Sports Conference"

Остали спортови

Бањалука данас и сутра регионални центар спорта и бизниса: Отворена "Adria Sports Conference"

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner