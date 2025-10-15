Умро легендарни совјетски гимнастичар: Био је понос цијеле земље

Извор:
Легендарни совјетски гимнастичар Александар Дитијатин преминуо је у Санкт Петербургу у 68. години живота, саопштила је Руски државни педагошки универзитет "Херзен", гдје је радио као професор. Узрок смрти је акутна срчана инсуфицијенција.
Дитијатин је остао упамћен као један од најуспјешнијих спортиста Олимпијских игара у историји. На Играма у Москви 1980. године освојио је укупно осам медаља – више него било који спортиста на једној ОИ до тада, чиме је ушао у Гинисову књигу рекорда. Тај рекорд касније је изједначио амерички пливач Мајкл Фелпс.
"Био је понос нашег универзитета и цијеле земље. Не само да је био изузетан спортиста, већ и посвећен ментор који је несебично преносио своје знање и искуство студентима", рекао је ректор Универзитета Сергеј Тарасов.
Прије Олимпијских игара, Дитијатин је био свјетски и совјетски шампион у вишебоју, а на такмичењу у Москви потврдио је статус фаворита. Освојио је злата у екипном и појединачном вишебоју, злато на карикама, сребра на коњу с хватаљкама, разбоју, вратилу и прескоку, као и бронзу на партеру.
Александар Дитијатин остаје упамћен као први гимнастичар који је освојио медаљу у свакој дисциплини у једној олимпијској конкуренцији, пише Телеграф.
