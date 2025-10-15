Logo

Карлеуша доживјела пех на снимању: "Ово је фрактура кука"

Извор:

Информер

15.10.2025

10:21

Коментари:

0
Пјевачица Јелена Карлеуша
Фото: Youtube/ screenshot

Пјевачица Јелена Карлеуша доживјела је пех на снимању "Пинкових звезда" када је пала са столице.

Карлеуша, која у емисијама често долази у сукоб са Драгомиром Деспићем Десингерицом, пришла је столици у којој седи Драган Стојковић Босанац и сјела на наслон.

Међутим, пјевачица је склизнула и пала. Босанац и Вики Миљковић су одмах скочили да јој помогну, док је Зорица Брунцлик питала Јелену да ли је добро, а Десингерица збуњено посматрао шта се дешава.

"Не могу да устанем! Ово се зове фрактура кука. Босанац што сам те заводила, заводила сам те, више нећу", поручила је Јелена која је једва устала са пода.

Илу-пожар-270925

Свијет

У пожару на танкеру погинуло 10 особа

Водитељи Огњен Амиџић и Бојана Лазић одмах су дотрчали и питали шта се десило.

"Осјетио сам на бини. Ти си тешка као туч, знаш како је пукло", рекао је Десингерица.

Карлеуша је успјела да дође до свог мејста и да сједне, а на крају су се сви смијали овој ситуацији.

Иначе, Јелена из недјеље у нејдељу одевним комбинацијама у "Пинковим звездама" привлачи велику пажњу, а недавно је њен необичан аксесоар изазвао лавину коментара, пише Информер.

Јелена Карлеуша

Коментари (0)
