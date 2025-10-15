Џенифер Анистон открила зашто никада није усвојила дијете

Извор:
Џенифер Анистон проговорила је о одлуци да никада не усвоји дијете и искрено признала да је разлог "себичан".
Глумица је у новој епизоди популарног подкаста "Armchair Expert" открила да, упркос годинама борбе с неплодношћу, никада није разматрала опцију усвајања јер је жељела дијете са својим ДНК.
"Када људи кажу: 'Али можеш да усвојиш', ја одговорим да просто не желим да усвојим", рекла је 56-годишња звијезда серије "Пријатељи".
Жељела је, како каже, своје гене у малој особи.
"То је једини начин. Себично или не, шта год то било - то сам жељела", додала је Анистон.
Анистон је током разговора с водитељком Моником Педман говорила и о миру који је пронашла након што је постало јасно да мајчинство неће бити дио њеног живота.
"У неком тренутку схватиш да је то ван твоје контроле. Једноставно више не постоји ништа што можеш да урадиш", казала је глумица.
Додала је да је процес био дубоко емотиван, нарочито у тренутку када чујеш "то је - то".
Џенифер Анистон деценијама је била под лупом јавности због тога што није основала породицу. Многи су је осуђивали да је каријеру ставила испред мајчинства.
"Људи нису знали моју причу. Нисам ишла около да причам о медицинским проблемима", рекла је недавно за Харпер’с Базаар УК.
Али, дође тренутак кад то више не можеш да игноришеш.
"Наратив да нећу да имам бебу јер сам себична, јер сам радохолик - тако је ружан", испричала је глумица.
У интервјуу за Allure 2022. године, Анистон је први пут јавно признала да је покушавала да затрудни и да је са бившим супругом Бредом Питом прошла кроз ИВФ третмане (вантјелесну оплодњу).
"Дала бих све да ми је неко тада рекао: 'Замрзни јајне ћелије'. Нисам о томе размишљала. А сада, брод је отпловио", рекла је тада, преноси "ЦДМ".
