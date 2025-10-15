Logo

Ово су детаљи гала свадбе коју милионер планира са Мелином Џиновић

Извор:

Блиц

15.10.2025

08:11

Коментари:

0
Ово су детаљи гала свадбе коју милионер планира са Мелином Џиновић

Модну креаторку Мелину Џиновић, верио је у суботу успјешни бизнисмен (69), а ускоро планирају и велику свадбу.

Богати Енглез увелико све спрема за њихово вјенчање, а како извор каже, свадба ће бити на његовом новом броду.

"Он већ има брод дугачак чак 48 метара, њега је купио 2013. године. Цијело љето су провели на њему, али он је одлучио да га стави на продају. Рјешио је да купи још већи брод на ком ће направити гала свадбу у Монаку", казао је извор за Блиц.

Луксузна јахта ће испловити прије почетка свадбе и све вријеме ће пловити.

Аутобус

Свијет

Запалио се аутобус, 19 мртвих

"Ако све буде текло како су планирали, свадба ће бити на броду који ће све вријеме пловити. Биће то милионска свадба која ће се препричавати. Он је све до ситница испланирао за тај дан и још увијек се договарају око свих детаља", закључује извор.

Славље је направљено у Монаку, а модна дизајнерка је одмах рекла "да", чим ју је богати бизнисмен питао да се уда за њега.

Подијели:

Таг:

Мелина Џиновић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Windows 10 је званично мртав! Шта сада?

Наука и технологија

Windows 10 је званично мртав! Шта сада?

4 ч

0
Аутобус превоз

Свијет

Запалио се аутобус, 19 мртвих

4 ч

0
Ухапшени у акцији ''Петља'' спроведени у ОЈТ

Хроника

Ухапшени у акцији ''Петља'' спроведени у ОЈТ

4 ч

0
Бејби бум: Српска богатија за 29 малих становника

Друштво

Бејби бум: Српска богатија за 29 малих становника

4 ч

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Сцена

Преминуо познати пјевач

5 ч

0
Потресна исповијест Алекс Кораћ: "Она је унаказила..."

Сцена

Потресна исповијест Алекс Кораћ: "Она је унаказила..."

13 ч

0
Глумица Мирка Васиљевић завршила у болници

Сцена

Глумица Мирка Васиљевић завршила у болници

15 ч

0
Јоксимовић патосирао коментар, ово није очекивала од њега

Сцена

Јоксимовић патосирао коментар, ово није очекивала од њега

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner