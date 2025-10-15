Ово су детаљи гала свадбе коју милионер планира са Мелином Џиновић

Извор:
Блиц
15.10.2025
08:11
Коментари:0
Модну креаторку Мелину Џиновић, верио је у суботу успјешни бизнисмен (69), а ускоро планирају и велику свадбу.
Богати Енглез увелико све спрема за њихово вјенчање, а како извор каже, свадба ће бити на његовом новом броду.
"Он већ има брод дугачак чак 48 метара, њега је купио 2013. године. Цијело љето су провели на њему, али он је одлучио да га стави на продају. Рјешио је да купи још већи брод на ком ће направити гала свадбу у Монаку", казао је извор за Блиц.
Луксузна јахта ће испловити прије почетка свадбе и све вријеме ће пловити.
Свијет
Запалио се аутобус, 19 мртвих
"Ако све буде текло како су планирали, свадба ће бити на броду који ће све вријеме пловити. Биће то милионска свадба која ће се препричавати. Он је све до ситница испланирао за тај дан и још увијек се договарају око свих детаља", закључује извор.
Славље је направљено у Монаку, а модна дизајнерка је одмах рекла "да", чим ју је богати бизнисмен питао да се уда за њега.
Најновије
Најчитаније
12
11
12
09
11
59
11
57
11
47
Тренутно на програму