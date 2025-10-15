Logo

Бејби бум: Српска богатија за 29 малих становника

Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, 15 дјечака и 14 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

Дванаест беба рођено је у Бањалуци, пет у Бијељини, четири у Зворнику, двије у Градишци, а по једна у Источном Сарајеву, Добоју, Приједору, Требињу, Фочи и Невесињу.

избори КиМ

Србија

Српска листа добила највише гласова у Звечану

У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и пет дјечака, у Бијељини три дјечака и двије дјевојчице, у Зворнику два дјечака и двије дјевојчице, у Градишци дјечак и дјевојчица, у Источном Сарајеву и Добоју по једна дјевојчица, а у Приједору, Требињу, Фочи и Невесињу по један дјечак.

