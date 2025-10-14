Лото резултати: Који бројеви су извучени у 81. колу?

Извор:
Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 81. колу игре на срећу лото седмица која је износила 2.300.000 КМ није извучена.
Лото резултати извлачења 81. кола које је одржано 14. октобра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:
У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 32, 35, 12, 34, 29, 9, 36.
Добитна комбинација гласи: 9, 12, 29, 32, 34, 35, 36
Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 1.650.000 КМ, извучени су сљедећи лото бројеви: 34 15 25 3 21 32 28.
Добитна комбинација гласи: 3, 15, 21, 25, 28, 29, 34.
Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.
Џокер игра у 81. колу се играла за 770.000 КМ.
Џокер комбинација гласила је: 0 3 6 1 0 9
Џокер за ово коло није извучен.
