У Бијељини Сабор геодета Србије и Српске

Аутор:Сања Трифковић
14.10.2025
19:41
Коментари:0
Сабор представља нову еру сарадње између институција Србије и Српске са фокусом на чвршће институционално повезивање и ширу друштвену улогу геодезије.
Податак да је Републички геодетски завод Србије четврти рангирани у свијету по примјени модерних технологија и по усавршавању метода и начина рада како би подаци били доступни свима улива наду да се управо од Србије учи.
"Срећан сам и зато што Републичка управа за геодетско и имовинско-правне послове Републике Српске прати тај тренд и бори се да у стопу прати Републички геодетски завод Србије, између осталог зато је данас и овај Сабор гдје ћемо размијенити искуства и да ћемо имати и у будућем периоду једну референтну институцију као што је Републичка управа за геодетско-имовинско-правне послове Републике Српске", каже Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза у Влади Српске.
"Катастар и трећа димензија", "Нови модел катастра непокретности", "Геопросторни подаци у служби масовне процјене вриједности непокретности у Републици Српској", "ГЕО AI за вишехазардно управљање ризицима", "Пут Србије кроз вјештачку интелигенцију и иновације" неке су од тема Сабора.
„Ми у Републици Српској, да кажем, смо доста ствари урадили кад је питање дигитализација, али има доста ствари гдје прије свега на овим саборима гдје се наши људи едукују, и прије свега од Србије доста ствари учимо и у некој, да кажем, практичној и дневној комуникацији покушавамо да унаприједимо, код нас кад је у питању сама дигитализација, ви знате, што се тиче архивске грађе, да је код нас грађа трајна. Ми ћемо следеће године, ако Бог да правимо, и зграду дигиталног архива", каже Драган Станковић, директор РУГИПП-а.
„Што се тиче наше струке, наше занимања могу да обећам да ћемо бити водећи у свијету у овој области. Ми смо већ промовисали нови функционални модел на коме ћемо сад радити заједно. То је функционално-правни модел колеге из свијета, то већ ову српски модел. Тако да, надaм се да ће тај модел показати своју снагу, показати боље резултате и да ћемо по томе бити препознатљиви", рекао је Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода Србије.
На Сабору је око 700 учесника из цијелог окружења, из свих геодетских управа и стручних људи из ове области Сјеверне Македоније, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Шведске и Русије.
