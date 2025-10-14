Logo

Дијете (3) хеликоптером из УКЦ пребачено у Београд

Дијете (3) хеликоптером из УКЦ пребачено у Београд

Још једна тешка, али хумана мисија успјешно је завршена данас (14.октобра) хеликоптером Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске, а ријеч је о медицинској евакуацији трогодишњег д‌јетета И.А. из Угљевика, које болује од крварећег тумора.

"Дијете је у тешком стању примљено на Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, одакле је, уз пратњу љекара и медицинског техничара, хитно транспортовано у Београд на даље лијечење. Овим летом пружена му је шанса за живот, шанса да добије наставак борбе за живот коју заслужује свако дијете", саопштено је из Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске.

Начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић рекао је да када су у питању транспорти д‌јеце, сваки члан посаде и медицинског тима то доживљава изузетно емотивно, преноси Срна.

"Данас смо извели једну од најтежих мисија до сада, али свака таква мисија у себи носи смисао нашег постојања - да будемо ту када је најпотребније, када се одлучује између наде и одустајања. Нашем малом пацијенту желимо успјешно лијечење и брз опоравак, уз искрену наду да ће све проћи онако како сви прижељкујемо", нагласио је Кустурић.

Он је истакао да је ово 84. ваздушни медицински транспорт који су реализовали у овој години, што јасно показује стални раст потребе за оваквим интервенцијама, али и потврђује вриједност и исправност постојања овог вида помоћи.

Управа за ваздухопловство МУП-а Републике Српске, додао је он, као и увијек, стоји уз грађане Републике Српске - у сваком тренутку, на сваком мјесту, и у свакој ситуацији када је људски живот у питању.

