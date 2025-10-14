"Шуме Српске" никако на зелену грану: Минус око четири милиона

Аутор:Кристина Секерез
„Шуме Републике Српске“ никако на зелену грану. Нешто испод четири милиона КМ – толики минус приказују прелиминарни резултати за девет мјесеци ове године.
Ипак, боље је него у истом периоду лани када је био већи за око два милиона. Први човјек „Шума“ оптимистичан. Очекује да ће ову годину завршити позитивним резултатом. У исто вријеме, производњом не може бити задовољан.
"Како када кажемо да нисмо задовољни производњом, а успијевамо да смањимо минус и да идемо узлазном путањом – тако што смо донијели одлуку на Управи и да само трошкове, захтјеве радних јединица одобравамо која су везана за производњу. Ми имамо план ове године два милиона кубика да посијечемо. Ми смо тренутно на 70 одсто када је у питању сјеча. Истина да реализација отпрема нам је већа од сјече. Ми очекујемо и надамо се да до краја године да ћемо остварити реализацију 90 и нешто одсто", каже Блашко Каурин, в.д. директора „Шума Републике Српске“.
Питање је хоће ли се то уопште остварити. Много диктирају временски услови. На вријеме не могу, али у „Шумама“ могу и морају да утичу на број радника. Смањили су тај број за око 400. Сада броје нешто више од 4.200 запослених. Око 700 је и даље вишак.
„Не мислим свакако да треба оставити некога на улици. Треба се, првенствено, док се све ово не уради, запослити тај број радника који је вишак, а који не може радити на неким пословима у производњи, да се запосли на осталим производима, да се запосли на шумско узгојним радовима и другим пословима у шумарству. Но, природним одливом, пензионисањем одређеног броја радника ће се тај број умањити.Остало да ли ће ићи кроз стимулативне отпремнине или на неке друге начине, то је сада на Управи предузећа, каже Раденко Лакетић, помоћник министра за шумарство, ловство и прераду дрвета.
Бољка тог предузећа су и боловања и умањена радна способност. Има запослених у „Шумама“ који су „алергични на зелену боју“.
„Имамо другу врсту проблема гдје ФЗО оцијени да је човјек способан за рад и они њему закључе боловање тај дан, он исти дан код свог доктора отвори ново боловање под другом шифром", каже Каурин.
Тим би требало да се позабаве инспектори. А „Шумама“ се бави и ревизија. Извјештај за прошлу годину биће спреман до краја ове.
