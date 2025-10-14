Logo

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

14.10.2025

13:48

Фото: АТВ

Његова светост патријарх српски Порфирије данас је у Београду служио Свету архијерејску литургију на Покров Пресвете Богородице у цркви посвећеној овом празнику, истичући да Пресвета Богородица штити људе од многих замки и посрнућа.

Након бесједе у овој цркви, која обиљежава и храмовну славу, патријарх је рекао да се данас слави заступништво Пресвете Богородице.

"Славимо, јер је она најблискија нама, разумије све кутке наше душе, читаво наше биће. Она је сва љубав и не постоји онај који је за Пресвету Богородицу изгубљен", истакао је српски патријарх.

Његова светост је указао да став Богородице - нека буде по ријечи Божијој, треба да буде став свих људи.

"Она је та која нас штити од многих замки и посрнућа. Ако је Господ на свом месту, све ће бити на свом месту", рекао је патријарх.

На крају сабрања, обављен је славски обред, јавила је црквена телевизија "Храм".

